Ko Itakura, il difensore giapponese che ha stregato il Napoli e Aurelio De Laurentiis

Il Napoli continua la ricerca del sostituto del coreano Kim Min-Jae e nelle ultime ore salgono le quotazioni del difensore giapponese Itakura che avrebbe rifiutato un’offerta milionaria dall’Arabia Saudita

08-07-2023 18:23

Il Napoli continua il casting per il difensore e segue con grande attenzione Ko Itakura, centrale del Borussia Monchengladbach, che il club sta seguendo da tempo e su cui sembra essersi concentrato in maniera particolare negli ultimi giorni, con notizie che arrivano dall’Arabia Saudita che lasciano pensare che l’affare possa essere in dirittura d’arrivo.

Ko Itakura, l’indizio che arriva da un giornalista arabo

Il nome di Itakura circola ormai da tempo negli ambienti napoletani, per tanti esperti di calciomercato il club del presidente Aurelio De Laurentiis segue da tempo il giocatore, forse anche affascinato dagli ottimi risultato del coreano Kim, sembra inseguire una nuova stelle dell’estremo Oriente.

L’indizio di mercato arriva dall’Arabia Saudita e dal giornalista Ahmed Ragab che ha rivelato che fonti vicine al calciatore giapponese hanno rivelato di aver rifiutato un’offerta dell’Al-Nassr e che in questo momento il calciatore è molto vicino alla firma con il Napoli.

Un’esperienza al City poi la consacrazione al Borussia Monchengladbach

Ko Itakura è un difensore centrale classe 1997 e ha giocato nell’ultima stagione con la maglia dei tedeschi del Borussia Monchengladbach. Le sue prime esperienze con il calcio europeo non sono state fortunate. Nel 2019 arriva al Manchester City di Pep Guardiola, il tecnico catalano però sembra non apprezzarne particolarmente le sue caratteristiche e viene subito girato in prestito al Groningen. Nell’estate del 2021 arriva una nuova possibilità con la maglia dello Schalke 04 nel secondo campionato tedesco. I miglioramenti sono evidenti e arriva il passaggio al Borussia Monchengladbach dove si è messo in grande evidenza nell’ultima stagione, finendo sul taccuino dei principali operatori di mercato.

Itakura: stazza, velocità e piedi buoni

Il calciatore giapponese Ko Itakura si è fatto apprezzare soprattutto per le sue capacità tecniche, in carriera ha giocato anche nella posizione di mediano davanti alla difesa. Non ha la fisicità di Kim in termini di potenza nell’uno contro uno, ma è un giocatore che base il suo modo di giocare sulla velocità nonostante i 186 centimetri e soprattutto sulla tecnica. La capacità di far partire l’azione dal basso lo rende ideale per il gioco che Rudi Garcia ha in mente per il suo nuovo Napoli. In carriera ha mostrato di avere anche un certo feeling con il gol soprattutto in situazioni di gioco aereo.