Napoli, Rudi Garcia ha scelto il vice-Lobotka: ecco perché Lucas Tousart è l’uomo giusto

Ndombele di rientro al Tottenham e Demme ai saluti: scatta l'operazione per rinforzare le seconde linee della metà campo. L'idea porta al francese dell'Hertha Berlino già allenato da Garcia al Lione

28-06-2023 11:44

Con Tanguy Ndombele pronto al rientro al Tottenham (troppi i 30 milioni di euro richiesti dagli Spurs per riscattarlo) e Marco Demme ai saluti dopo una stagione di scarsissimo impiego, il Napoli valuta la migliore soluzioni in ottica qualità-prezzo – seguendo proprio la politica di mercato che ha portato alla conquista del terzo Scudetto – per individuare il vice-Stanislav Lobotka per la metà campo.

Tousart, l’affare d’oro per il Napoli nel port Ndombele e Demme

Il nome forte in casa partenopea, secondo il Corriere dello Sport, è quello di Lucas Tousart, francese classe 1997 dell’Hertha Berlino con cui è appena retrocesso in Zweite Bundesliga al termine di una stagione disgraziata per la formazione della capitale, ma non per lui, autore comunque di 6 reti complessive (5 in campionato e 1 nella DFB-Pokal, la Coppa di Germania) e 2 assist vincenti.

Tousart, quel gol alla Juve e l’esperienza internazionale

Profilo già formato, anche dal punto di vista internazionale, Tousart è ben conosciuto dal nuovo tecnico azzurro, che l’ha allenato al Lione nella stagione 2019-2020, quello in cui i transalpini ebbero la meglio sulla Juventus di Maurizio Sarri nella doppia sfida degli ottavi di Champions spezzata in due dalla lunga sospensione per via del Covid. Nell’1-0 per il Lione della gara di andata, suo il gol decisivo, trovando al 31′ la zampata vincente a rimorchio sull’incursione mancina di Houssem Aouar, neoacquisto a parametro zero della Roma.

Lucas Tousart, chi è il vice-Lobotka che piace a Rudi Garcia

In quel Lione, Tousart – arrivato all’Hertha, poi, nella stessa estate 2020 – occupava il ruolo della mezzala destra nel 3-4-3 di Garcia, che lo sta promuovendo al cospetto di patron Aurelio De Laurentiis. Duttile, fisico, capace spesso di trovare il varco giusto: Tousart potrebbe essere un autentico affare per il Napoli che, proprio “grazie” alla retrocessione dell’Hertha, potrebbe averlo a condizioni particolarmente vantaggiose.