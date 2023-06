Napoli, Garcia: "Ho delle buone sensazioni"

Il tecnico degli azzurri: "Ho ricevuto un’accoglienza calorosa, ringrazio i tifosi".

27-06-2023 21:14

Ai microfoni dei canali azzurri, il tecnico del Napoli Garcia ha ammesso: “Ho delle buone sensazioni, qui si parla, si mangia e si vive di calcio. Darò il massimo per continuare a vedere i tifosi gioiosi come lo sono oggi”.

Garcia prosegue: “Ho ricevuto un’accoglienza calorosa, ringrazio i tifosi. Appena sono arrivato in città ho visto bandiere e striscioni per festeggiare lo scudetto dopo 33 anni e devo dire che è stata una bellissima cosa. Si vede che qui si parla, si mangia e si vive di calcio ed è una cosa che mi piace tanto. So che la tifoseria del Napoli può incidere tanto mettendo pressione agli avversari caricando i propri giocatori. Non vedo l’ora di fare la prima partita in casa”.