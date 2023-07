Calciomercato: Lukaku fa litigare Inter e Juventus, Scamacca si promette alla Roma

L’Inter prova a chiudere per Romelu Lukaku ma il Chelsea continua a fare muro e pensa di inserire il giocatore in una trattativa con la Juventus per Vlahovic. Scamacca ha scelto la Roma, il Milan valuta Chukwueze e Taremi

09-07-2023 23:40

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Cortina di fumo o interessamento reale. Le voci che vogliono una Juventus interessata a Romelu Lukaku hanno creato scompiglio tra i tifosi bianconeri e quelli dell’Inter. La società nerazzurra continua il suo pressing per chiudere la trattativa per il talento belga che dall’Inghilterra vogliono pronto anche a ridursi l’ingaggio pur di tornare a vestire la maglia della Benamata.

Juventus, il caso Lukaku mentre il Chelsea tenta Vlahovic

In casa Juventus è l’attacco a dominare tutte le attenzioni. L’indiscrezione lanciata questa mattina dal Corriere dello Sport, che vorrebbe i bianconeri interessati a Romelu Lukaku sembra aver creato grande trambusto tra i tifosi. Sembra strano in questo momento credere che il giocatore belga possa cedere alle lusinghe della Vecchia Signora dopo aver giurato sempre amore eterno all’Inter.

Di sicuro di mezzo c’è il Chelsea che attraverso alcuni intermediari ha fatto capire alla Juventus di essere interessati alla possibilità di portare Dusan Vlahovic in Premier League, magari inserendo proprio Big Rom come eventuale contropartita per abbassare il prezzo.

Bonucci si offre alla Lazio: i biancocelesti rifiutano

Leonardo Bonucci sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il capitano e difensore bianconero pare non rientrare più nei piani tecnici della Vecchia Signora che vorrebbe anche sbarazzarsi del suo pesante ingaggio. Il giocatore ha avuto contatti dalla Premier League e dalla MLS ma il suo entourage nelle ultime ore lo avrebbe offerto anche alla Lazio, che però ha declinato la proposta.

Milan, Chukwueze-Taremi: due nomi per un solo slot

Dopo l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, il Milan ha la possibilità di poter ingaggiare un solo giocatore extracomunitario che arriva dall’estero. Uno degli obiettivi della società rossonera è quella di rafforzare un attacco che nella scorsa stagione ha dipeso troppo dai soli Leao e Giroud. I due nomi che circolano con maggiore insistenza nelle ultime ore sono quelli di Samuel Chukwueze, esterno del Villareal, e Mehdi Taremi, attaccante del Porto.

Inter, lo Shakhtar spara alto per Trubin

Non arrivano buone notizie dall’Inter sul fronte portiere. Dall’Ucraina, il sito Sport.ua ha infatti rivelato che lo Shakhtar Donetsk avrebbe avanzato una richiesta di 35 milioni per lasciar partire il giovane portiere Anatoliy Trubin, una richiesta ritenuta eccessiva dall’Inter soprattutto in considerazione del fatto che il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024.

Roma, fissato l’incontro per Dybala e Sabitzer si allontana

Dopo un inizio di calciomercato con i fuochi d’artificio, la Roma ora si prende qualche giorno per preparare le sue prossime mosse. L’obiettivo principale in questa fase per la società giallorossa sembra essere il centrocampo e dopo la pista Frattesi che è sfumata, le attenzioni si sono rivolte a Marcel Sabitzer. Secondo le ultime voci la prima offerta della Roma per il giocatore de Bayern Monaco è stata però rifiutata.

Nel frattempo la società ha fissato un appuntamento per parlare del futuro di Paulo Dybala. L’argentino oggi era presene al Gp di Silverstone di F1 dove Thiago Silva ha provato a reclutarlo per il Chelsea. Nei prossimi giorni la Roma però vuole parlare con il giocatore e con il suo entourage per tornare a discutere del contratto e soprattutto per provare a rimuovere la clausola rescissoria.

Scamacca ha deciso: niente Milan, vuole la Roma

Si avvicina a larghi passi anche il ritorno in serie A per Gianluca Scamacca, l’ex giocatore del Sassuolo è reduce da una stagione piuttosto deludente con la maglia del West Ham. Sulle sue tracce si sono mosse subito Milan e Roma, ma in questo momento sono i giallorossi ad essere favoriti. L’attaccante romano vuole vestire i colori della squadra giallorossa e tornare nella sua Roma, dove probabilmente sarebbe titolare vista l’assenza per infortunio di Abraham.

Icardi: niente ritorno in Italia, resta al Galatasaray

Non ci sarà il ritorno in Italia di cui si era tanto parlato per Mauro Icardi. Nei mesi scorsi l’attaccante argentino era stato accostato sia a Milan che alla Juventus e la stessa moglie ed agente, Wanda Nara, aveva fatto riferimento ad una possibilità di tornare a giocare in Italia. Nelle ultime ore però l’argentino sta definendo il suo ritorno al Galatasaray dove ha giocato nell’ultima stagione. Al PSG andranno circa 10 milioni di euro.