Inter, continua il pressing dello United per Onana e spunta anche un indizio social

Il Manchester United ha alzato l’offerta per il portiere dell’Inter arrivano a 50 milioni compreso bonus e sui social l’estremo difensore Anatolij Trubin segue con interesse (e con emoticon) la vicenda

06-07-2023 23:26

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

E’ un pressing spietato quello che il Manchester United sta facendo per arrivare ad Andrè Onana. Ten Hag ha deciso che il portiere camerunese dell’Inter è l’uomo giusto per difendere la porta del club inglese che da parte sua sta facendo di tutto per accontentarlo. Ora però resta da compiacere anche l’Inter e Marotta, che in fase di trattativa resta un osso molto duro.

Onana: il Manchester United alza l’offerta a 50 milioni

Dopo aver chiuso l’affare Thuram e aver ufficializzato anche l’arrivo di Davide Frattesi, l’Inter pensa anche al mercato in uscita. L’obiettivo dei dirigenti nerazzurri è quello di realizzare una cessione eccellente per riuscire ad avere le risorse da spendere in altre zone del campo e in particolare sull’attacco. La cessione di Onana infatti potrebbe servire per finanziare la permanenza di Romelu Lukaku.

Marotta però è consapevole del valore del suo portiere e vuole ottenere il massimo possibile dalla sua cessione. Il Manchester United ci ha provato a più riprese e, secondo gli esperti di mercato, nella giornata di oggi ha alzato la sua offerta al club nerazzurro portandola a 50 milioni di euro bonus compresi. Cifra che però non sembra ancora bastare all’Inter per dare il benestare sulla cessione.

Inter, l’alternativa a Onana è l’ucraino Trubin

L’Inter non vuole lasciarsi prendere alla sprovvista in caso di addio di Onana e Beppe Marotta sembra aver già pensato alla strategia da seguire. I nerazzurri guardano con molto interesse ad Anatolji Trubin, 21enne portiere ucraino che si è messo in grande evidenza nel corso dell’ultimo anno. Una scelta che all’apparenza può sembrare avventata, quella di affidarsi a un giocatore così giovane, al punto che l’amministratore delegato sport avrebbe già pensato di affiancare all’estremo difensore anche un profilo più esperto. Si è parlato di Keylor Navas in uscita dal Psg o di Sommer che potrebbe arrivare in prestito dal Bayern Monaco.

Trubin, l’emoticon che diventa un indizio di mercato

Nel corso della serata l’indizio di mercato arriva dai social. Trubin ha infatti commentato un post del giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, nel quale si spiegava la trattativa per Andrè Onana al Manchester United. E non è passata inosservata la scelta di Trubin di commentare usano l’emoticon di un paio di occhi, a simboleggiare che sta seguendo molto da vicino e con grande interesse l’evolversi della situazione.

L’indizio social non è passato inosservato ai tifosi dell’Inter che hai subito commentato la notizia: “Questo più che un indizio mi pare una mezza conferma”, scrive Fede. Andrea applaude l’eventuale arrivo del portiere ucraino: “Tutto sommato se proprio si è deciso di sacrificare Onana, Trubin mi sembra un buon portiere, bravo con i piedi e discreto tra i pali. Giovane e dovrebbe costare poco. Ma poi i soldi di Onana devono servire a finanziare il mercato”.