Inter, ecco perché di Trubin ti puoi fidare: tutto quello che c’è da sapere sul portiere

Il gigante dello Shakhtar e della nazionale ucraina ha già incrociato i nerazzurri da avversario: a soli 21 anni vanta già un lungo curriculum e possiede la personalità di un veterano

30-06-2023 13:00

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ha 21 anni ma vanta già tre campionati da professionista Anatoliy Trubin, il portiere ucraino che potrebbe prendere il posto di André Onana tra i pali dell’Inter. Prodotto del vivaio dello Shakthar, Trubin ha esordito giovanissimo con il suo club diventando rapidamente anche un punto di riferimento per la sua nazionale.

Inter: chi è Anatoliy Trubin

Per parlare di Anatoliy Trubin non si può cominciare che dalla sua stazza: il portiere ucraino classe 2001 – compirà 22 anni il 1 agosto – arriva a 2 metri d’altezza e ha una struttura muscolare imponente. Ciò nonostante, eccelle nelle parate basse e ha nelle uscite a terra uno dei suoi punti forza: un segnale di grande elasticità muscolare. Deve crescere in fase di costruzione, ma ha già una certa confidenza nel gioco con i piedi e ampi margini di miglioramento.

Inter, Trubin in nazionale neanche ventenne

Nato a Donetsk, Trubin debutta nella prima squadra dello Shakthar nel febbraio 2020, a soli 18 anni, per poi divenire titolare la stagione successiva al posto della leggenda Pyatov, a 19 appena compiuti. Tra i pali mostra subito la sua reattività e la capacità di coprire la porta, soprattutto nelle situazioni di uno contro uno, ma a colpire sopra ogni altra dote è la sua personalità: Trubin è un portiere che si fa sentire, abituato a guidare il reparto. Ecco perché il c.t. dell’Ucraina Andriy Shevchenko non si fa problemi a lanciarlo titolare quando ancora deve compiere 20 anni: soltanto quest’anno, però, Trubin è divenuto il vero titolare dell’Ucraina.

Trubin e quel precedente con l’Inter di Conte

I tifosi dell’Inter più attenti ricorderanno bene le qualità di Trubin, che in una serata di Champions League risultò insuperabile per la squadra nerazzurra. Era l’ottobre del 2020 e in panchina sedeva Antonio Conte: Trubin impose il pareggio all’Inter, che poi non riuscì a qualificarsi agli ottavi, mostrando tutto il suo ampio repertorio e superandosi in particolare su un tiro su punizione di Lukaku, con la palla spedita in angolo quando era a pochi centimetri dall’incrocio dei pali.

All’epoca Trubin aveva un contratto da soli 5mila euro, ma il suo talento era già conosciuto in patria: da poco era stato votato miglior giocatore U20 del paese. Ora servirà una somma decisamente più alta per convincerlo a vestire la maglia dell’Inter.