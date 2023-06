Mercato Inter, Onana a Manchester se De Gea va in Arabia: incerto il futuro di Lukaku, sul belga ci sono anche il Milan e la Juve

A Milano, in mattinata, è sbarcato Thuram che diventerà nerazzurro a breve, Lukaku ottiene rassicurazioni ma si vocifera di uno scambio con Vlahovic: resta in attesa il Milan che cerca la punta

27-06-2023 11:56

Inizia sempre di più a prendere forma il mercato dell’Inter: Onana è in partenza, Thuram è atterrato a Milano in mattinata, Lukaku è in stallo e Marotta ha diverse operazioni da gestire ed amministrare: insomma, sono ore veramente frenetiche in casa Inter. Ciò nonostante, è sempre di più da escludersi lo scambio con il Chelsea tra Onana e Lukaku: il portiere dell’Inter partirebbe solo per un’offerta molto alta. Resta in attesa l’attaccante belga che, comunque, ha riscosso l’interesse di diversi club.

Onana-Inter, ormai sarà addio

L’ago della bilancia della trattativa per separare Onana dall’Inter e portarlo a Manchester, sponda United, lo gioca il portiere spagnolo David De Gea. L’estremo difensore è in scadenza con lo United e, dopo ben 12 stagioni, è sempre più probabile il non rinnovo del contratto. De Gea ha molto mercato in Arabia Saudita e, nonostante abbia un accordo di rinnovo con la dirigenza dei Red Devils, sta aspettando di prendere una decisione finale sul trasferimento definitivo in Arabia. De Gea non rientra nei pieni del tecnico olandese Ten Hag che, comunque, a patto dell’arrivo di un portiere che sappia giocare bene con i piedi, avrebbe dato l’approvazione al rinnovo per De Gea.

Le cifre del portiere

Il Manchester United, in qualsiasi caso, non avrà mai Onana a parametro zero: la dirigenza nerazzurra infatti è intenzionata a far partire il portiere per una cifra molto vicina ai cinquanta milioni di euro. Attualmente, Onana, percepisce un ingaggio di 3 milioni di euro. La cifra, però, non è ritenuta molto alta dal club inglese. Infatti, sempre secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo United sarebbe intenzionato ad offrire più del doppio dell’ingaggio attualmente percepito da Onana in nerazzurro.

La situazione di Lukaku

Resta incerta la situazione riguardante il futuro dell’attaccante belga Lukaku. Nonostante l’arrivo in nerazzurro di Thuram, il belga è promesso sposo dell’Inter: tanto da aver avuto rassicurazioni da parte dei dirigenti nerazzurri. Nelle ultime ore però è emersa una voce che potrebbe avere del clamoroso: l’attaccante della Juventus Vlahovic sarebbe in uscita. Juventus e Chelsea potrebbero accettare uno scambio di giocatori, in questo caso il belga passerebbe in bianconero e l’ex Fiorentina andrebbe a giocare in Premier League, con la maglia del Chelsea. Resta in attenta osservazione il Milan che, dopo l’addio di Ibra ed il mancato arrivo di Thuram, rimane vigilie sulla situazione attaccanti.