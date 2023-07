Inter, Ausilio su Lukaku e Onana: il trucco social per le mogli dei calciatori

Il Direttore sportivo dei nerazzurri tra calciomercato e social: a Lukaku si prova ad arrivare con i soldi di Onana. Intanto spunta un account fake per seguire le wags

06-07-2023 11:53

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

L’Inter è pienamente immersa nel calciomercato. Oltre ai rinnovi di Calhanoglu e Bastoni, Thuram, Bisseck e Frattesi, per il momento, sono i colpi in entrata dei nerazzurri, a fronte di una sola uscita, quella di Marcelo Brozovic. Le trattative sono appena cominciate e il modus operandi del club di Zhang è ormai chiaro: cedere per acquistare. In tal senso, i nodi da sciogliere sono proprio quelli che interessano Lukaku e Onana, con il belga che resta il grande obiettivo dell’Inter, mentre il portiere riceve proposte allettanti dalla Premier League.

A fare il punto sulla loro situazione non può che essere il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio che, con alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, ha svelato anche un altro segreto social per controllare le wags.

Lukaku tra Inter e Chelsea: la verità di Ausilio

Romelu Lukaku è uno dei protagonisti indiscussi del calciomercato nerazzurro. Le volontà da ambo le parti sono ormai chiare e concordanti, ma a mettere i bastoni fra le ruote è il Chelsea. I Blues non apriranno a un ulteriore prestito del belga e la cifra richiesta è fissata sui 40 milioni. Un importo improponibile, almeno attualmente, per il club di Zhang. Ma, giorno dopo giorno, al Viale della Liberazione si muovono passi per un altro colpo importante per mister Inzaghi.

Anche Ausilio vuole dar vita al terzo capitolo in nerazzurro del centravanti belga, confermando che “Lukaku è un’idea importante, di tutta l’area sportiva”. Ma l’obiettivo è trovare il giusto accordo con il Chelsea, che ne detiene il cartellino: “I dialoghi con il club inglese non si sono mai interrotti. Sappiamo che non lo daranno in prestito per il secondo anno”. Il dirigente apre le porte all’alternativa: “Valutiamo se possiamo prenderlo a titolo definitivo. Lui sa che vogliamo riportalo all’Inter e cercheremo di trovare una soluzione”.

Onana e l’offerta del Manchester United

Andrè Onana, dopo la grande stagione vissuta all’Inter, ha richiamato l’attenzione della Premier League. Con esattezza del Manchester United, che vorrebbe portarlo a difendere i propri pali, avanzando un’offerta da 45 milioni subito rifiutata dalla società nerazzurra. Zhang non ha alcuna intenzione di cederlo a meno di 60 milioni più bonus.

Il dirigente Ausilio ha fatto il punto della situazione:

Onana è il portiere dell’Inter e con i giocatori forti noi vorremmo andare avanti. Se arriveranno offerte le ascolteremo. A oggi non sono arrivate o almeno nessuna soddisfa le nostre aspettative. Il discorso finisce qua, non ci sono date, scadenze, né voglia di privarsi di nessuno.

Nonostante ciò, l’Inter è consapevole che una cessione di Onana a stretto giro garantirebbe un tesoretto non indifferente, da reinvestire sul sostituto dell’ex estremo difensore dell’Ajax e sullo stesso Romelu Lukaku.

Ausilio e l’account fake sui social per controllare le Wags

Oltre al calciomercato, il direttore sportivo Piero Ausilio si sofferma su una questione secondaria, ma dalla nota importanza. Con l’utilizzo dei social si entra nel vivo delle questioni extra-campo dei calciatori, soprattutto grazie ai profili delle wags. In tal senso, il dirigente ha svelato il suo simpatico trucco per tener d’occhio la situazione e non lasciare nulla al caso: