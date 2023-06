Serie A, parla Moratti: “Zhang? Sono tifosissimi, vogliono bene all’Inter"

L’ex patron dell’Inter a La Repubblica su un possibile ritorno di un milanese alla guida del club: “Mai dire mai, ma non mi sembra una cosa vicina. Con le cifre in ballo, oggi a spendere nel calcio sono fondi d’investimento"

13-06-2023 14:59

L’ex patron dei nerazzurri, Massimo Moratti, ha concesso un’intervista al quotidiano nazionale la Repubblica ed ha commentato la possibilità che l’Inter possa tornare nelle mani di un proprietario milanese.

Le parole dell’ex numero uno dell’Inter: ”Mai dire mai, ma non mi sembra una cosa vicina. Con le cifre in ballo, oggi a spendere nel calcio sono fondi d’investimento, emiri e grandi imprenditori stranieri, che col tempo finiscono per innamorarsi dei club”. Conclude poi Moratti parlando dell’attuale proprietario dei nerazzurri: “Vedi la famiglia Zhang. Sono tifosissimi, vogliono bene all’Inter”.