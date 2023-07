Milan: Morata si complica, ma il web rossonero boccia la pista Taremi

Il Milan continua la ricerca dell'attaccante. Si complica la pista che porta allo spagnolo Morata e si apre una nuova soluzione: Taremi del Porto che però non piace ai tifosi rossoneri

08-07-2023 20:23

Se la trattativa per Pulisic sembra a buon punto, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda il ruolo di prima punta. Il Milan ha bisogno di un centravanti da affiancare a Giroud, visto che Ibra ha appeso le scarpe al chiodo e Origi non è nei piani di Pioli (anzi, potrebbe essere usato come merce di scambio). I nomi circolati con più insistenza negli ultimi giorni sono stati quelli di Gianluca Scamacca del West Ham e di Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.

Milan-Morata, matrimonio difficile

Proprio lo spagnolo sembrava essere in pole position, ma in realtà la sua posizione è complicata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Morata non ha maturato per poco i requisiti per consentire al Milan di usufruire del Decreto Crescita, e questo obbligherebbe le parti a rivedere il piano economico. Sebbene l’attaccante ex Juventus abbia dato disponibilità a scendere ad un ingaggio di 5 milioni netti all’anno per i prossimi 4 anni. Il problema è che senza lo “sconto” fiscale, i costi lordi per il Milan aumenterebbero almeno a 10 milioni a stagione, cosa sui cui i rossoneri stanno riflettendo.

Milan, spunta l’ipotesi Taremi

Pertanto, nella lista di Furlani e Moncada è da poco entrato un altro nome, stando a quanto riporta la Gazzetta: si tratta di Mehdi Taremi, 31enne attaccante iraniano del Porto che nell’ultima stagione ha messo a segno 31 gol in tutte le competizioni. Il Porto ha già fatto il prezzo: 20 milioni per portarlo via dal Do Dragao, ma il giocatore va in scadenza tra un anno, di conseguenza il Milan potrebbe ottenere un forte sconto. Il problema è un altro: essendo extracomunitario, l’arrivo di Taremi chiuderebbe la porta all’eventuale acquisto di Chukwueze dal Villarreal, perché il Milan ha un solo slot a disposizione per i cittadini extra Ue.

I tifosi del Milan sono contrari

Una situazione tutta in divenire, che però la società rossonera dovrà dirimere il prima possibile per tappare una evidente e grosse falla nell’organico da consegnare a Pioli. E sul web rossonero si diffonde il pessimismo, perché nessuno di questi nomi solletica più di tanto la fantasia. Come Luca: “Visto contro l’Inter, un signor nessuno. Al mondiale una sola rete. Insomma un acquisto da Milan”. Mentre Nicola ha un’opinione ben precisa: “Chukwueze tutta la vita. L’unico fra i nomi citati che merita uno sforzo economico”. Anche Daniele la vede allo stesso modo: “Io prenderei Dia della Salernitana e Chuchuweze”. Anche Frank è pessimista: “Tutti giocatori di seconda o terza fascia, sarà una stagione all‘insegna dell’eterno pianto. La domanda é: qual è il budget a disposizione di questa pseudo squadra?“.

Milan, Taremi non esalta i tifosi

Marco non si capacita: “Ma davvero non sono in grado di cercare una punta che non sia sull’orlo del declino? Taremi segna sempre si ma in Portogallo, ha una certa età ed è iraniano (extracomunitario). Chiedono pure 20 milioni. Servono altri motivi per non considerarlo?”. Angelo è ancora più netto: “Il Milan è sempre indietro con il mercato, ma dico io hanno preso 80 mil da Tonali ma perché non si muovono a investire, non ho capito quando la prepara la squadra, a inizio campo campionato, come al solito”. Il giudizio di Paolo è tranchant: “Giocatore che 20 anni fa non avrebbe giocato neanche nel Catania. Oggi lo cerca il Milan, mi viene da piangere”. E Fabio ironizza: “Ottimo. Questo contro l’Inter in 2 partite di Champions non ha toccato un pallone, si prepara già al derby”.