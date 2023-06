Mercato Milan, sfumato Thuram ecco Morata

Dopo l’annuncio dell’Inter il Milan valuta altre opzioni, si valutano Morata e Scamacca: l’obiettivo è colmare gli addi e completare il reparto offensivo di Pioli

24-06-2023 16:07

Inizia a prendere forma il mercato del Milan. Dopo la dolorosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle – per una cifra veramente importante – i dirigenti rossoneri pensano a sistemare il reparto offensivo.

Dopo l’addio di Zlatan Ibrahimovic, il rinnovo di Giroud ed i prossimi addii di Ante Rebic ed Origi, il Milan vuole sistemare il reparto offensivo di Stefano Pioli. Quando sembrava ormai ad un passo l’arrivo di Marcus Thuram si è inserita l’Inter ed ha strappato ai rossoneri il giocatore. Di conseguenza, i dirigenti del Milan hanno valutato un nuovo piano d’azione per completare il reparto offensivo del Milan. Dopo un’attenta analisi l’occhio è ricaduto su una vecchia conoscenza della Serie A: ovvero verso l’attaccante spagnolo Alvaro Morata.

L’ex bianconero potrebbe tornare in Italia nonostante abbia rinnovato da poco con l’Atletico Madrid. Non si è ancora arrivati ad una vera e propria trattativa, ma il Milan ha avuto un primo contatto per arrivare ad ottenere le prestazioni sportive di Alvaro Morata. Lo spagnolo, nonostante il recente rinnovo pare non rientrare completamente nei piani tattici e di gioco del tecnico argentino Simeone. Morata potrebbe vedere di buon occhio un ritorno in Italia: il rinnovo con l’Atletico potrebbe permettere ai dirigenti rossoneri di sfruttare e giocarsi la carte della formula del prestito con obbligo di riscatto, magari legato a presenze o risultati.

Morata, ovviamente, non piace solo al Milan: sull’attaccante dell’Atletico, ed ex Juventus, c’è il forte pressing dell’Al Hilal. Alvaro Morata, però, classe 1992, vorrebbe ancora rimanere in Europa e giocare ad alti livelli. La situazione riguardo Morata si evolverà con il passare dei giorni, il Milan resta comunque vigile su Scamacca. L’ex Sassuolo è in uscita dal club di Premier, sul giocatore italiani però c’è il forte pressing della Roma.