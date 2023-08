Juventus-Atalanta 0-0: niente gol ma tante emozioni. Weah e Cambiaso fanno sorridere Allegri

Ultimo aggiornamento 12-08-2023 22:24

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Riassunto dell'evento

Un pareggio senza reti per chiudere il precampionato di Juventus e Atalanta. Una bella gara quella che è andata in scena al Manuzzi di Cesena e che ha visto due squadre che stanno alzando i ritmi in vista dell’esordio in campionato. Nessuna rete ma ottimi ritmi da entrambi i lati con la squadra di Massimiliano Allegri che ha destato le migliori impressioni nel primo tempo. Cambiaso da una parte e Weah dall’altra sono le due nuove armi del tecnico toscano con i due che hanno fatto benissimo e che promettono di essere giocatori importanti per il campionato che arriverà. Bene anche la coppia d’attacco formata da Chiesa e da Vlahovic. Ancora in ritardo di condizione, come logico che sia, Rabiot che sembra però aver recupero dagli acciacchi che lo hanno frenato questa estate.

L’Atalanta ha un po’ sofferto nel primo tempo, mettendo in evidenza il solito Koopmeiners che nel ruolo di trequartista gioca più vicino alla porta ma riesce a fare di meno in fase di costruzione. Nella ripresa spazio alla coppia d’attacco Tourè-Scamacca su cui Gasperini conta per tornare in Champions League.