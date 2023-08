Lo scambio Lukaku-Vlahovic diventa una questione tra media: Zazza o Gazza, a chi crediamo?

Accordo sì, accordo no: bianconeri e Blues in trattativa da tempo per scambiarsi gli attaccanti. Eppure, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport riportano, rispetto all'intesa, versioni opposte. Chi ha ragione?

10-08-2023 21:39

Chi vince tra Juve e Chelsea? Chi ci guadagna tra Vlahovic e Lukaku? Chi ci azzecca tra Zazza e la Gazza? Non so quante migliaia di persone siano rimaste a prendersi la briga di comprare un quotidiano tutti i giorni: di sicuro sono milioni e milioni i fruitori dell’online. Anche più volte al giorno. Allora, messa così, è un trittico di domande di facile comprensione. Quanto ancora è destinata a rimpolparsi di capitoli, la notizia bomba del mercato estivo (che non si ufficializza e non si smentisce mai, peraltro)?

Somiglia al tennis, il calciomercato: botta e risposta. A volte lo scambio è breve, a volte si allunga, altre ancora diventa infinito. Spesso vince chi deve vincere ma mica sempre. Ci sono delle volte in cui succede quello che capita anche nel calcio.

Il gioco estivo preferito dopo le parole crociate: chi compra l’Inter? Chi prende la Juve? Dove va Osimhen? Chi è Chukwueze? E poi, questo mantra quotidiano che si rincorre da settimane. Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. La Juventus e il Chelsea.

Juve-Chelsea, sì allo scambio Lukaku-Vlahovic. O no?

Sappiamo che c’è un dialogo tra Juventus e Chelsea per invertirsi di attaccanti: ed è qui che comincia un gran casino. Lo scambio Lukaku-Vlahovic diventa una questione tra media: la Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport.

La premessa d’obbligo: in ogni circostanza è doveroso avvalersi di una fonte prima di avvallare o pubblicare qualunque fatto inedito. Ecco: in ambito di mercato, lo scrivente di fonti dirette ne ha pochissime. Mai avuto l’interesse.

Però leggo tutti i giorni le fonti alle quali riconosco indistintamente autorevolezza, ovvero i principali giornali sportivi d’Italia. Ed è tra le righe degli stampati, tra le battute postate sul web che qualcosa ha smesso di tornare. La Gazza e Zazzaroni vanno avanti, da un po’, su posizioni diametralmente opposte.

Trattativa interrotta. Dirittura d’arrivo

Oggi, per esempio: per la rosea il Chelsea ha interrotto ogni trattativa con la Juve, Vlahovic non lo vogliono e non intendono proseguire nello scambio incrociato.

Per il CorSport l’affare è in dirittura d’arrivo: ci siamo, i Blues si sono convinti ad alzare l’offerta fino a 28 milioni cash. Il che, nel novero della medesima notizia, è quantomeno bizzarro: l’affare è in dirittura d’arrivo o è saltato?

Cosa sappiamo, cosa no (e cosa boh)

Quello che sappiamo: i bianconeri vogliono Big Rom, il Chelsea (forse sì, forse no) vuole Vlahovic. Sappiamo però che tra Big Rom e il serbo non può esserci scambio alla pari perché il belga ha 30 anni e Dusan 23. Perché il cartellino di Lukaku è valutato 40 (o 30? O 50?) e quello di Vlahovic 80 (o 70? 0 75?).

Sappiamo che la Juve non può permettersi una minusvalenza, sappiamo che il Decreto Crescita – che varrebbe per Lukaku ma non vale per Vlahovic – consentirebbe ai bianconeri di risparmiare, a parità di netto, bei soldini sul lordo.

I tifosi della Juventus

E poi sappiamo che i tifosi della Juventus non vogliono Big Rom: questo è un punto certo, non perdono occasione per ribadire una posizione chiara, inequivocabile.

Con uno striscione ironico gli hanno fatto sapere cosa pensano del calciatore, paragonandolo a un portiere di riserva e dicendogli che lo hanno già: facevano riferimento a quando, in finale di Champions, ha placcato a due passi dalla porta dei Citizens il pallone che Dimarco aveva indirizzato in rete.

Poi, con cori ribaditi in più occasioni – l’ultima nel corso dell’amichevole in famiglia contro la Next Gen – hanno messo il sigillo al pensiero: “Noi Lukaku non lo vogliamo”. E vogliono Vlahovic: anche questo lo sappiamo da fonte diretta, sempre loro, i tifosi bianconeri. Che il serbo se lo coccolano, lo inneggiano, lo cercano, lo applaudono.

Allegri vota Big Rom, Pochettino non si capisce

Cosa sappiamo ancora: Massimiliano Allegri spinge per il belga, è l’obiettivo numero 1. Non gira come deve, l’attacco, senza Big Rom: allora il serbo è sacrificabile.

L’altro versante è quello di Mauricio Pochettino: il tecnico dei Blues non sarebbe convinto del serbo, non lo sarebbe mai stato perché non congeniale ai meccanismi del gioco.

Invece no: Pochettino s’è convinto – leggi dall’altra parte – ed è ben felice di averlo in squadra, specie ora che si ritrova con mezzo attacco in infermeria e di Lukaku non vuole saperne.

Tutto ciò mentre la Gazza strilla in home page la “sfida” alla Juve: adesso fate saltare il banco. Vlahovic: dichiaratelo incedibile.

Sull’Arabia accordo totale

Sull’opzione Lukaku in Arabia no: non hanno mai avuto posizioni divergenti. Big Rom non vuole andarci, preferisce così nonostante la cascata di denaro che scenderebbe come il Niagara.

Il versante Bayern è ormai partita chiusa: arriva Harry Kane.

Lo scoop di Zazzaroni

Un flusso di informazioni ostinate e contrarie, il real time. Solo quisquilie, meno male. Il mercato del calcio.

Forse le fonti differenti: di un club per gli uni, per gli altri dell’altro. Forse le fonti stesse hanno cambiato fiduciario in tempi recenti? Potrebbe essere che tutto sia nato da uno scoop? Quello di Ivan Zazzaroni, scorso 9 luglio, è stato rilevante: per primo ha lanciato la notizia di una trattativa in corso – nei giorni seguenti s’è detto che risalisse a ben prima della fine dello scorso campionato, quando Lukaku era ancora un tesserato dell’Inter e ribadiva amore incondizionato al club e alla maglia – tra referenti della Juventus, il belga e l’entourage (infinito, un entourage molto articolato) di Big Rom.

Ci sarebbero state in ballo trattative, insomma, parecchio datate e parecchio avanzate. Eccola, l’altra cosa certa: da lì in avanti l’Inter s’è tagliata fuori, Lukaku mai più, nemmeno in cartolina.

Chi ci azzecca tra Zazza e la Gazza?

Chi vince tra Juve e Chelsea? Chi ci guadagna tra Vlahovic e Lukaku? Chi ci azzecca tra Zazza e la Gazza? Arriveranno tempi certi: il 31 agosto resta dead line.

Ma da lì a quella data, viene da dire, per fortuna ci sono ancora i Mondiali di ciclismo e ci saranno quelli di atletica leggera; è in arrivo l’EuroVolley maschile e femminile; parte il Mondiale di ginnastica e, a ruota, pure quello di basket.

Saremo sintonizzati, almeno lì, sulle medesime antenne: in attesa che qualche Azzurro regali le gioie più belle, ci faccia scordare il mercato e rimetta d’accordo tutti. Anche Gazzetta e CorSport.