Lukaku-Vlahovic, non finisce qui: nuovi scenari sul futuro dei due bomber

C'è ancora distanza tra Juventus e Chelsea, che continuano a dialogare. Ma potrebbe essere il Bayern Monaco a sbloccare l'affare Lukaku-Vlahovic

08-08-2023 10:25

Juventus e Chelsea dialogano da settimane, ormai, senza però riuscire a trovare la quadra. L’affare Vlahovic-Lukaku ancora non decolla, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo da un momento all’altro, anche grazie al Bayern Monaco. Che proprio non riesce a chiudere per Harry Kane.

Si parte da una certezza: il Chelsea vuole sbarazzarsi di Lukaku

Il Chelsea non vuole Lukaku, questo è sicuro. Ed è senz’altro un ottimo punto di partenza. Anzi, la voglia di separarsi è reciproca, perché anche il gigante belga non vuole più saperne del Chelsea. Messo ai margini, ha più volte rifiutato le offerte faraoniche dell’Al-Hilal, che era arrivato a proporgli un ingaggio da oltre 50 milioni a stagione. Niente da fare: Big Rom ha scelto, nel suo futuro c’è soltanto la Juventus. Con buona pace dei tifosi dell’Inter.

Vlahovic, però, non convince più di tanto Pochettino

Proprio così: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic non è esattamente il profilo di attaccante richiesto dal nuovo tecnico del Chelsea. Del resto, Pochettino, cui è stata affidata l’operazione rilancio dei blues, è rimasto particolarmente colpito dal rendimento del nuovo acquisto Nicolas Jackson, che ha sfruttato nel migliore dei modi le amichevoli del precampionato per guadagnare punti agli occhi del tecnico argentino. Anche in società c’è chi storce il naso per le richieste eccessive della Juventus: i 40-50 milioni (più Lukaku) sparati per il serbo sono ritenuti fuori mercato.

Lukaku-Vlahovic: ecco come l’affare potrebbe decollare

Finora il Chelsea si è spinto fino a 20 milioni, cifra considerata troppo bassa dalla Vecchia Signora. Ma, per il Corriere dello Sport, le parti non sarebbero poi così lontane. Già, perché i bianconeri accetterebbero comunque una proposta inferiore ai 40 di partenza. Più si avanti, più le parti potrebbero venirsi incontro. A 35 milioni la chiusura diventerebbe realtà, con Lukaku alla corte di Allegri e Vlahovic a Stamford Bridge.

Dal Bayern Monaco un assist a Juve e Chelsea?

C’è anche il fattore Bayern Monaco da considerare. La corazzata bavarese era sicura di poter arrivare a Harry Kane, ma il Tottenham è irremovibile e ha già respinto un’offerta da 100 milioni. Non è da escludere che i campioni di Germania decidano di piombare su Vlahovic, esaudendo le richieste della Juventus. Andasse così, il club bianconero avrebbe poi i soldi per portare Lukaku a Torino.