Juventus, Allegri esce allo scoperto su mercato e obiettivi, retroscena su Vlahovic

L'allenatore bianconero parla della ritrovata fiducia nei confronti di McKennie, la posizione di Vlahovic e il ruolo ancora più centrale di Rabiot

04-08-2023 09:14

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

In tanti non lo avrebbero voluto più sulla panchina della Juventus, dopo due stagioni senza trofei e con un andamento al di sotto delle aspettative. Ma Max Allegri resiste, non demorde, forte di un contratto che lo lega alla società piemontese per altri due anni ed anche della fiducia da parte della proprietà. Così il tecnico toscano si appresta alla sua ottava stagione in bianconero, quella che necessariamente deve riportare il club a competere per il titolo. Ne ha parlato lo stesso allenatore alla Gazzetta dello Sport, non sottraendosi alle inevitabili pressioni a cui è sottoposto.

La tournée negli Usa e le condizioni della squadra

Intanto il bilancio dell’esperienza statunitense è stato positivo. Anche guardando ai risultati, con i due successi ottenuti contro Milan prima e Real Madrid poi. Anche la valutazione di Allegri va in questa direzione: “Nel complesso sono contento, Abbiamo tanti ragazzi giovani all’altezza, piano piano cresceranno, qualcuno andrà a giocare altrove visto che avremo solo una partita a settimana: avere una rosa con troppi giocatori può essere dannoso per quelli che avranno meno spazio“.

E sulla condizione della squadra: “Siamo cresciuti come condizione fisica ed è normale che sia così perché ci stiamo avvicinando alla partenza del campionato, ma anche come consapevolezza. Abbiamo iniziato un percorso e dobbiamo continuare così, questa vittoria contro il Real Madrid ci trasmette autostima, ma nello stesso tempo dobbiamo rimanere sereni e tranquilli perché il 20 agosto inizieranno le partite che contano“.

L’obiettivo della prossima stagione tra la voglia Scudetto e l’esigenza d’Europa

Un passo alla volta: è sempre stata questa la politica di Max Allegri. Lo sarà ancor di più nella prossima stagione dove, se da un lato c’è il rammarico di non giocare in Europa, dall’altro c’è la possibilità di gestire un solo impegno a settimana per tornare competitivi nella lotta scudetto.

“Quest’anno abbiamo il vantaggio di giocare una partita a settimana e credo che questa squadra abbia bisogno di cinque giorni per poter lavorare – ha ammesso l’allenatore livornese – , per migliorare soprattutto nell’autostima e nella costruzione del gioco. Parlare ora di scudetto non ha senso, abbiamo iniziato un percorso, bisogna lavorare e nessuno qui si tira indietro, da quando sono qui non ho mai detto che non lotteremo per vincere lo scudetto, anche perché alla Juventus non puoi permetterti di farlo.“. L’obiettivo è al solito quello di arrivare a marzo nelle prime posizioni per giocarsi poi la volata finale.

Il caso Vlahovic, Weah e il vice-capitano

Dusan Vlahovic è sul mercato, anzi no. Allegri coccola il suo numero 9 anche se non entra nel merito della trattativa con il Chelsea: “Sono molto contento per lui, prima della partita abbiamo deciso insieme che sarebbe venuto in panchina e avrebbe giocato una quindicina di minuti. Dusan non era molto convinto, invece è stato utile. Vlahovic è entrato bene: a parte il gol ha giocato bene tecnicamente e ha allungato la squadra“.

Parole dolci anche per il nuovo arrivato Weah: “Timo era stanco contro il Real, ma ha qualità e sarà utile durante la stagione“. Chi ha riconquistato la fiducia dell’allenatore è McKennie: “Sono contento del suo rendimento”. Per il ruolo di vice-capitano dietro Danilo, invece, i candidati sono due: “Alex Sandro e Rabiot. Quando non giocherà il primo toccherà al secondo, perché Adrien è giusto che salga nelle gerarchie“.