Juve-Real, le reazioni dei tifosi: Allegri non convince, Vlahovic sì

Nonostante il successo col Real Madrid, continua a spopolare l'hashtag #AllegriOut. I tifosi della Juve hanno le idee chiare: vogliono Vlahovic, no a Lukaku. E riabilitano McKennie

03-08-2023 11:23

Il 3-1 della Juventus al Real Madrid nell’ultima amichevole negli Stati Uniti ha scatenato i tifosi bianconeri, che si sono riversati sui social per commentare la prestazione della squadra di Allegri. No, il tecnico proprio non convince e l’hashtag #AllegriOut continua a popolare la rete. C’è chi accoglie positivamente il risultato, perché sarà pure calcio d’agosto, ma vincere e aiuta a vincere. Chi riabilita un ritrovato McKennie e chi, infine, spera che Vlahovic non sia ceduto per far posto a Lukaku.

La Juve vince, ma Allegri non convince: le reazioni social

L’allenatore livornese continua a essere bersagliato dai tifosi della Vecchia Signora. “Il concetto è sempre lo stesso: 60-70 minuti di non gioco e gol per caso. Non c’è gioco. #AllegriOut” scrive Roberto su Twitter. Johnsteed commenta le statistiche del match che stridono col risultato finale: “Allegri in netto miglioramento….33% di possesso palla, 11 tiri contro 34, 294 passaggi contro 553. In una partita ufficiale sarebbe stato un massacro”. FraFri 10 aggiunge: “L’ultima idea di super mago Max è Iling junior centrocampista, sono due partite che non tocca palla. #Allegriout”.

I tifosi della Juve votano Vlahovic: no a Lukaku

Il serbo, andato in gol nella sfida contro i blancos, si è reso protagonista di un’esultanza che ha fatto discutere, proprio come quella di Dybala del 2019. La sua voglia di Juve è chiara, anche se la società, che ha bisogno di far cassa, sembra avere altre idee. “Dare via Vlahovic e comprare Lukaku sarebbe un suicidio” afferma Francesca. “Vlahovic non si deve muovere da Torino… è lui il nostro numero 9” rincara Vincent Mistyco. “Come fate a voler dar via uno dei pochi che ci tiene? – domanda Davide Pierantozzi al club bianconero – Come fate a prendere Lukaku che ha detto di tutto e di più contro la Juventus? Non capisco davvero”.

Riscatto McKennie: quanti elogi all’americano

Il precampionato di McKennie non sta convincendo solo Allegri, ma anche i tifosi. Che ne apprezzano l’impegno. “Poteva dirlo prima McKennie che per vederlo giocare a calcio aveva bisogno di un altro americano #Weah” commenta ‘MSK71. E Roberto Pavanello aggiunge: “McKennie is the new Rabiot?”. Insomma, Weston, dopo la parentesi al Leeds, sta dando il massimo per lasciare di nuovo la Mole. Parole al miele anche per il nuovo acquisto Weah: “Primo gol con la Juventus contro il Real Madrid. Non malissimo come battesimo, caro Timothy!” scrive Dario Ghiringhelli.