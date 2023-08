Vlahovic-Lukaku, che intrigo: dopo il no dei tifosi della Juve ecco cosa può succedere

I tifosi bianconeri si sono espressi chiaramente: non vogliono Lukaku. Ma la Juve crede ancora nell'affare col Chelsea e attende un rilancio dei blues

10-08-2023 09:30

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

È l’intrigo dell’estate. Juve, Chelsea, Vlahovic e Lukaku: un affare che ancora non decolla. Allegri aspetta Big Rom, ma i blues non sembrano intenzionati a soddisfare le richieste della Vecchia Signora, che per il centravanti serbo ha sparato alto: oltre al belga, chiede anche 40 milioni. Non è affatto un’operazione semplice. Perché di mezzo ci sono anche i tifosi. Quelli dell’Inter, ‘traditi’ dal giocatore. E quelli della Juventus, che tra striscioni e cori pro Vlahovic hanno mandato un chiaro messaggio alla società: Lukaku proprio non lo vogliono.

Vlahovic-Lukaku, gli ultimi sviluppi: la trattativa non decolla

Al momento la trattativa, secondo Sky, ha registrato un nuovo stop. La questione è sempre la stessa: il conguaglio che il Chelsea deve alla Juve per Vlahovic. L’ultima offerta dei blues è di 20 milioni più bonus, cifra ritenuta troppo bassa dal club bianconero che ne chiede 40, trattabili. Nonostante i londinesi abbiano già comunicato a Giuntoli&co. di non avere in programma rilanci, il club piemontese resta fiducioso.

Fattore Nkunku: ecco perché la Juve crede ancora nell’affare

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe ‘giovare’ dell’infortunio di Nkunku, fiore all’occhiello del mercato del Chelsea, finito ko. Il problema fisico dell’ex Lipsia è piuttosto serio: sarà infatti fuori dai giochi per almeno tre mesi.

Un forfait che potrebbe indurre i blues ad accelerare per Vlahovic o, in alternativa, per Wahi, attaccante classe 2003 del Montpellier reduce da un’annata da 19 gol in Ligue 1. Il quotidiano è più ottimista in merito alla chiusura dell’affare: le parti – scrive il Corriere dello Sport – si riaggiorneranno tra lunedì e martedì e il club allenato da Pochettino potrebbe aumentare l’offerta fino a 30 milioni, avvicinandosi alle richieste della Juve.

I tifosi della Juve continuano a protestare: no a Lukaku

Prima lo striscione della Curva Sud fuori all’Allianz Stadium (“Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo”), poi la netta presa di posizione della tifoseria bianconera durante il match in famiglia andato in scena nell’arena della Juventus. Tanti i cori contro il gigante belga e a favore del centravanti serbo, che ha risposto segnando due reti.

Il blitz di Vlahovic a Monaco di Baviera e l’ipotesi Bayern

Vlahovic è volato a Monaco di Baviera a poche ore dalla festa della Juventus che, fino all’anno scorso, si svolgeva a Villar Perosa. Non per parlare col Bayern, però. Perché Dusan, accompagnato da un componente dello staff medico del club bianconero, doveva sostenere un controllo già programmato da tempo. La corazzata di Tuchel resta comunque sullo sfondo.

L’assalto a Harry Kane non sta dando i frutti sperati e i campioni di Germania, a caccia di un centravanti, potrebbero virare proprio su Vlahovic.