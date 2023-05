Chelsea: Pochettino è il nuovo allenatore

E' arrivata l'ufficialità di quello che già si sapeva: toccherà a lui cercare di ricostruire e ridare lustro al club

29-05-2023 14:14

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Chelsea. Dopo le tante voci degli ultimi giorni, oggi è arrivata la conferma. L’ex Tottenham, 51 anni, torna dunque a Londra per guidare i Blues, reduci da una stagione che definire fallimentare è poco, in cui non solo solo sfuggiti tutti gli obiettivi, ma la posizione in classifica è stata assolutamente deficitaria. L’allenatore argentino avrà l’onere di provare a risollevare la baracca dopo un’estate in cui si preannuncia una rivoluzione negli uomini. Pochettino ha firmato fino al 30 giugno 2025 con opzione per un’altra stagione.