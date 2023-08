La Juventus travolge la Next Gen: Vlahovic e Kaio Jorge scatenati, cori contro Lukaku

L'amichevole in famiglia finisce 8-0: doppietta del serbo, tripletta del giovane brasiliano in campo dopo oltre 500 giorni. I ventimila dello Stadium contro il belga ex Inter, colloquio Elkann-Pogba

09-08-2023 21:01

Niente Villar Perosa, ma tradizionale partitella allo Stadium in occasione del centenario di proprietà della famiglia Agnelli. Qualcuno aveva storto il naso per la scelta, che è andata in senso contrario ad una ben consolidata tradizione, eppure i ventimila assiepati nel primo anello dell’Allianz hanno regalato tanto entusiasmo ai giocatori in campo.

Juve, Vlahovic scatenato e cori contro Lukaku

La partita, Juventus Black contro Juventus White, ovvero la sfida tra la prima squadra e la formazione Next Gen, è terminata con il risultato di 8-0. Ad aprire le danze una doppietta di Dusan Vlahovic, con il primo gol al 16′ su calcio di rigore e il secondo su punizione al 32′ grazie anche a una deviazione decisiva della barriera. Una bella risposta, quella del serbo Vlahovic, alle voci che lo vorrebbero partente in caso di arrivo di Romelu Lukaku. E, a proposito del belga, sembra che la tifoseria bianconera proprio non abbia intenzione di srotolare il tappeto rosso all’attaccante ex Inter: dopo lo striscione esposto ieri sera all’esterno dello Stadium a firma Curva Sud contro il giocatore (Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo), oggi dentro allo stadio l’inequivocabile coro “Noi Lukaku non lo vogliamo“.

Si rivede Kaio Jorge, tripletta per lui

Da rimarcare il ritorno di Kaio Jorge, 531 giorni dopo il terribile infortunio al ginocchio, e autore di una tripletta: un sorriso gigantesco per l’ex Santos pronto a cominciare la stagione con la Next Gen per poi tornare nuovamente a spiccare il volo. Gli altri marcatori sono stati Kean, Milik e Hujsen. I bianconeri di Allegri avranno ancora un test prima dell’inizio del campionato, con la squadra di scena a Cesena contro l’Atalanta nella serata di sabato. Come da tradizione, la sfida in famiglia della Juventus si è conclusa con un’invasione di campo. Al termine della gara tra Juve Black e Juve White, tantissimi tifosi sono entrati sul terreno di gioco dello Stadium per sommergere d’affetto i loro beniamini. Proprio come a Villar Perosa, proprio come da tradizione.

Colloquio Elkann-Pogba prima del match

Dirigenza della Juventus presente al gran completo all’Allianz Stadium per la sfida dei bianconeri con la Next Gen. Oltre al presidente Ferrero, all’ad Scanavino, a Giuntoli e Manna, c’è infatti anche John Elkann, giunto appositamente in elicottero, come un tempo faceva il nonno Gianni a Villar Perosa. E prima del fischio d’inizio il numero uno di Exor si è intrattenuto a lungo con Paul Pogba, ancora assente per il noto infortunio della scorsa stagione. I due hanno discusso proprio della situazione fisica del francese, il cui rientro in campo non ha ancora una data ben precisa: potrebbe slittare addirittura a fine ottobre.

Juve A-Juve NG, il tabellino della sfida

Juventus Black (3-5-2): Pinsoglio; De Winter (46′ Huijsen), Bremer (32′ Rugani), Alex Sandro (46′ Gatti); Weah (32′ Soulé), Nicolussi Caviglia (63′ Mulazzi), Locatelli (32′ Barrenechea), Miretti (46′ Yildiz), Cambiaso (46′ Iling-Junior); Chiesa (32′ Kean) (56′ Milik), Vlahovic (39′ Kaio Jorge). All. Allegri. A disp. Scaglia.

Juventus White (3-5-2): Garofani (46′ Daffara); Savona (46′ Leo) (70′ Citi), Poli (46′ Facundo Gonzalez), Muharemovic (46′ Riccio); Perotti (46′ Valdesi), Maressa (46′ Sersanti), Nonge (46′ Cudrig), Hasa (46′ Lipari), Turicchia (46′ Rouhi); Mbangula (46′ Da Graca), Cerri (46′ Mancini). All. Brambilla.

Reti: 16′ Vlahovic rig., 32′ Vlahovic, 38′ Kean, 50′ Kaio Jorge, 69′ Kaio Jorge, 72′ Milik, 78′ Kaio Jorge, 82′ Huijsen.

Arbitro: Scarpa di Collegno.