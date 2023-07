Villar Perosa: il sindaco avvelenato per il dietrofront della Juventus, ex illustre lo appoggia

Il primo cittadino del comune piemontese attacca la dirigenza bianconera, accusandola di essere sparita. Intanto sul web si fa sentire anche Aldo Serena in un tweet che parla di tradizione violata

20-07-2023 16:53

A Villar Perosa non hanno preso bene la decisione della Juventus di non disputare quest’anno la tradizionale amichevole in famiglia: il sindaco Marco Ventre s’è lanciato in un duro attacco alla dirigenza bianconera, tirando in ballo anche lo stile del club. E come lui la pensano anche tifosi ed ex illustri come Aldo Serena.

Villar Perosa, il sindaco contro la Juventus

Ai microfoni di Radio Bianconera Marco Ventre, sindaco di Villar Perosa, non ha affatto nascosto la rabbia e la delusione provate per la decisione della Juventus di rinunciare alla tradizionale amichevole in famiglia che da anni i bianconeri disputano nella cittadina della Val Chisone.

”Villar Perosa fa parte della storia della Juventus, il fatto che quest’anno non sia stata celebrata è una decisione che non condividiamo. Siamo rimasti di stucco” ha dichiarato Ventre, che poi se l’è presa con la dirigenza guidata da Gianluca Ferrero. ”Per me è stata una caduta di stile importante”, ha aggiunto Ventre.

Ventre ha raccontato come la dirigenza della Juventus si sia improvvisamente tirata indietro senza avvisare il Comune di Villar Perosa. “Abbiamo provato a contattare la società più volte dall’inizio di giugno per capire come muoverci senza ottenere risposta – ha continuato Ventre – Nei mesi scorsi ci avevano dato anche un’ipotetica data, poi da un mese a questa parte sono scomparsi nonostante io continuassi a telefonare, penso che meritassimo più rispetto”.

Infine un’altra stoccata alla dirigenza attuale, citando l’Avvocato. “Durante la gestione Moggi–Bettega–Giraudo c’era stato un tentativo di cancellare Villar Perosa – ha dichiarato Ventre -, ma questo è durato 5 minuti, è bastata una telefonata dell’avvocato Agnelli che ha semplicemente imposto che la tradizione continuasse”.

Juventus, anche l’ex Serena deluso per Villar Perosa

E contro la decisione della Juventus si sono schierati sul web molti tifosi bianconeri, oltre che ex illustri come Aldo Serena. L’ex attaccante ha postato una foto dell’amichevole del 1985, che lo vedeva in campo. Ad accompagnarla un post dal tono polemico: “Le tradizioni quando diventano riti rafforzano l’identità di gruppo. Peccato disperderle perché ci vuole tanto tempo per formarle. È unione, è senso di appartenenza, è contatto con la storia. #VillarPerosa #Juventus”.