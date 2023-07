Juventus, infarto per Mauro mentre giocava a padel: operato d'urgenza

L'ex esterno si è sentito male in campo, i medici gli hanno salvato la vita ma è sotto osservazione

20-07-2023 11:45

Si è sfiortata la tragedia nel quartiere Lido di Catanzaro dove Massimo Mauro è stato colpito da infarto mentre giocava a padel con gli amici. L’ex esterno di Napoli, Juventus e Udinese, attualmente commentatore sportivo su giornali e tv, è stato salvato da un intervento chirurgico immediato che gli ha salvato la vita.

Mauro ricoverato d’urgenza a Catanzaro

Mentre si divertiva a giocare a padel Mauro, 61 anni, ha accusato un malore e si è fermato: si pensava ad una indigestione, ma era un infarto. L’ex giocatore ha avuto un forte dolore e si è accasciato. Prontamente soccorso dai presenti, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Catanzaro.

Nell’istituto Pugliese di Catanzaro i medici hanno immediatamente preso in carico la sua situazione critica. Lottando tra la vita e la morte Mauro è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza salvavita: è ancora ricoverato ma fuori pericolo.

Mauro non sarebbe in pericolo di vita

Stando alle prime indiscrezioni, Mauro non risulta in pericolo di vita ma è ancora sotto osservazione in terapia intensiva e nuove informazioni verranno diffuse nelle prossime ore. La notizia dell’incidente ha scosso profondamente il mondo dello sport e i suoi numerosi fan: nato a Catanzaro l’ala si è affermato in A proprio con la squadra calabrese prima di fare il salto nelle big.