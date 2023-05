Massimo Mauro: “Operazione Pogba? Una emerita…”

L’opinionista dagli studi Mediaset dopo il pareggio della Juve contro il Bologna: “Io non vado a prendere un giocatore a parametro zero così”

01-05-2023 15:25

L’opinionista televisivo Massimo Mauro, dagli studi di Mediaset, non le manda a dire alla dirigenza della Juventus riguardo l’operazione che ha portato il centrocampista Paul Pogba in bianconero nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato

Dopo il pareggio di ieri contro il Bologna, l’ex giocatore di Napoli e Juventus ha dichiarato: “Io non vado a prendere un giocatore a parametro zero così… Per fare cosa, se non gioca neanche una partita, per buttare fumo negli occhi ai tifosi?”. Conclude poi senza troppi giri di parole: “Lo vogliamo dire che è stata una emerita… “.