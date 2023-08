Kane al Bayern, 100 milioni al Tottenham: la girandola degli attaccanti interessa anche Inter e Juve

Lo sblocco dell'affare relativo ad Harry Kane verso i campioni di Germania apre il valzer dei bomber in giro per l'Europa. Coinvolti pure i nerazzurri e la Juventus con Taremi e Vlahovic

10-08-2023 12:57

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Dopo settimane di trattativa, finalmente ci siamo! Harry Kane, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano The Athletic, sarebbe vicinissimo a vestire la prestigiosa maglia del Bayern Monaco. L’ok definitivo del Tottenham sarebbe già arrivato in cambio di un corrispettivo economico pari a 100 milioni di euro. Il prezzo è giusto, insomma, per regalare a Thomas Tuchel un nuovo centravanti e al team bavarese il vero erede di Robert Lewandowski dopo la parentesi poco fortunata costituita da Sadio Mané.

Kane, una grande carriera senza vincere titoli

296 gol in 500 presenze: questo l’imponente score di Harry Kane con la maglia del Tottenham in dieci stagioni totali. Un bottino che non è servito a regalare titoli agli Spurs ma che sicuramente ha fatto apprezzare il centravanti inglese al mondo intero. Da anni i grandi club lo hanno messo nel mirino, senza mai riuscire a convincere il club londinese a privarsene. Stavolta invece pare che sia la volta buona: l’unica cosa che mancherebbe al sì definitivo sarebbe proprio l’approvazione del calciatore. Per molti scontata, sebbene il nuovo tecnico Ange Postecoglou lo abbia particolarmente incuriosito in queste prime settimane di lavoro. Certo il Bayern, assicurandosi il 30enne dei Lylywhites, farebbe un grande colpo anche in chiave Champions. E sarebbe una chance preziosa per il giocatore stesso che non è mai uscito dal proprio Paese e che ha un palmares ancora vuoto.

Il contratto in scadenza e la trattativa quasi impossibile per il rinnovo

Dietro alla probabile cessione di Kane al Bayern pesa la questione contrattuale, senza la quale probabilmente il Tottenham non si sarebbe mai privato del proprio asso. Il trentenne nato a Londra ha infatti un contratto in scadenza nel 2024 e le trattative per il rinnovo si sono interrotte da tempo. Più che distanza tra domanda e offerta, c’era proprio il desiderio da parte del calciatore di guardarsi attorno e vedere cosa ci fosse per lui. Lungi dalle sue mire il campionato arabo oppure un club rivale appartenente sempre al torneo d’oltremanica, va da sé i club che avrebbero potuto permettersi di acquistarlo sono davvero pochi. A spuntarla dovrebbero essere i campioni di Germania per regalargli finalmente trofei e la possibilità di competere per i palcoscenici più importanti.

Il Tottenham in cerca del sostituto: ci sono Taremi e Vlahovic

Impossibile che un affare del genere non abbia ripercussioni, anche forti, sul calciomercato internazionale. Si sta muovendo una pedina importante nello scacchiere europeo, con conseguenze che potrebbero impattare pure sul calcio italiano. Anzitutto, il Bayern prendendo Kane molla Dusan Vlahovic, potenziale candidato a vestire la maglia del Gigante bavarese. E poi il Tottenham avrebbe necessità di prendere un sostituto del calciatore inglese, facendo leva su una grande disponibilità economica. In questo discorso rientrerebbe proprio lo stesso juventino, in uscita dal team piemontese che vorrebbe mettere le mani su Lukaku. Ma più che ai bianconeri la notizia interesserebbe parecchio l’Inter perché pare che il primo nome della lista degli Spurs sarebbe Mehdi Taremi del Porto, attenzionato pure dai nerazzurri.