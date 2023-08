Juventus, per Berardi c’è il no dei tifosi: scatta la rivolta sul web

Supporters bianconeri scatenati sui social in merito al possibile arrivo dell'attaccante dal Sassuolo: i commenti sono quasi tutti negativi

14-08-2023 13:00

Berardi alla Juventus? No, grazie. I tifosi bianconeri si sono scatenati sui social non appena appreso della concreta possibilità che il capitano del Sassuolo si trasferisca all’ombra della Mole.

Critiche collaterali anche per Allegri e Giuntoli, rispettivamente tacciati di essere in procinto di ingaggiare un giocatore non funzionale al 3-5-2 e dell’essere a un passo da sacrificare, potenzialmente, Soulé, Iling o entrambi per arrivare all’esperto attaccante dei neroverdi.

Berardi, presenze e gol in Serie A

Eppure Berardi, che era stato nel mirino della Lazio ed aveva salutato ammesso di non essere certo della sua permanenza ai tifosi del Sassuolo, ha uno score di tutto rispetto.

A 29 anni ha totalizzato 297 presenze in Serie A, realizzato 113 gol e offerto 80 assist senza dimenticare l’Europeo vinto nel 2021 con l’Italia del dimissionario ct Roberto Mancini.

Una vita da leader al Sassuolo e numeri di tutto rispetto che non bastano per convincere una consistente fetta dei tifosi della Juve, per nulla convinti dall’impatto che Berardi avrebbe in bianconero.

Berardi alla Juve: i dettagli della trattativa con il Sassuolo

C’è l’ok dell’attaccante al trasferimento alla Juventus. Berardi, che il 17 agosto 2022 ha rinnovato il contratto con il Sassuolo sino al 30 giugno 2027, vuole provare un’esperienza in un top club. Il Sassuolo chiede 30 milioni, ma l’inserimento di Iling e Soulé potrebbe far abbassare il prezzo che, già di per se, potrebbe essere limato a 25 milioni di euro. Possibile che venga bissata la formula dell’operazione che ha condotto Locatelli alla Juve: prestito con obbligo di riscatto e pagamento a rate.

Berardi alla Juve: le reazioni social dei tifosi

Scetticismo. In una parola la reazione di gran parte dei tifosi della Juve che sul web hanno commentato l’eventualità di un arrivo di Berardi ricorrendo anche a sarcasmo e ironia: “Sorpresa Juve: anche Berardi. Anche? Finora abbiamo preso solo Weah”.

C’è chi scrive: “Sarebbe una follia anche solo prendere Berardi, ma c’è il rischio fondato che accada”. Chi aggiunge: “Scampato il fosso Lukaku ecco riapparire Berardi”.

Chi mette nel mirino Giuntoli: “Mi viene da pensare che Giuntoli, osannato quando era al Napoli, non è così competente. Ha confermato Allegri prova a scambiare Lukaku con Vlahovic, valuta di dare via Pellegrini e Rovella per 20 milioni , Illng e Soule più soldi per Berardi”.

“Siamo andati a prendere il fenomeno del Napoli per svendere Pellegrini e Rovella e prendere Berardi che sono 20 anni che ce lo propinano ogni estate. Poi manco ci vuole venire”.

Anche la dirigenza finisce nell’occhio del ciclone: “Se l’importante settimana di mercato deve portarci Lukaku e Berardi potete continuare a rimanere fermi, che se vi muovete fate danni. Allegri conosce solo giocatori vicino alla pensione”.

Non manca chi si augura che l’affare salti rimanendo il solito tormentone estivo di mercato: “Berardi è come il pranzo delle feste coi parenti quando sei piccolo. Sai che ci devi passare per forza, ti vergogni durante ma poi respiri felice quando è tutto finito”.

Bersagliatissimo Allegri: “Nel 3-5-2 non ha senso”; “Quindi Berardi dovrebbe fare la sottopunta come Di Maria nel 3511. Come non ci è riuscito Di Maria non ci riuscirà neppure lui, perché adattare un giocatore invece di prendere uno di ruolo? Soprattutto perché prendere un giocatore dal Sassuolo?”; “Ma Berardi e Chiesa nel 3-5-2 cosa farebbero? I quinti? Cosa è per svenarsi per prendere uno che non ci serve?”. “Quindi spendiamo 25 milioni per quelle partite in cui si giocherà 3-4-3. Perché Chiesa nel 3-5-2 può fare la punta, Berardi può fare solo la panchina”.