Juventus, Giuntoli sulla graticola: le mosse del ds spaccano la tifoseria

L'affare con la Lazio che sta per assicurarsi Pellegrini e Rovella in cambio di 21 milioni non convince i tifosi: "Svendite e saldi alla Juve".

12-08-2023 10:35

Accolto in pompa magna dopo essere stato tra gli artefici del terzo scudetto del Napoli, l’avventura di Cristiano Giuntoli alla Juventus inizia produrre i primi mugugni tra i tifosi. Chi sperava in qualche colpo eclatante, finora è rimasto deluso. E non convince neppure l’operazione che i bianconeri stanno concludendo con la Lazio, pronta a chiudere per Pellegrini e Rovella in cambio di circa 21 milioni.

Juve, le prime critiche a Giuntoli per l’affare con la Lazio

Secondo diversi tifosi della Vecchia Signora, la cifra che la Lazio si appresta a versare nelle casse della Juventus sarebbe troppo bassa. “Rovella e Pellegrini svenduti malamente come quando vai a fare la spesa alla Decò e la cassiera di turno vuole rifilarti la confezione di sei yogurt a 1,50€ che scadono fra 15 minuti. #Giuntoli”. “Svendite e saldi alla Juventus come se piovesse…” aggiunge Universo in bianco e nero, chiosando sempre con l’hashtag #Giuntoli. E c’è anche chi fa i complimenti a De Laurentiis: “Bravo ADL a sbarazzarsene”.

C’è chi dà fiducia al nuovo ds dopo l’impresa col Napoli

Non tutti puntano il dito contro Giuntoli, che solo da poche settimane ha assunto il comando delle operazioni di mercato. “Non è che non si possono esprimere opinioni è che io, non facendo il ds della Juve, non ho le competenze e i dati che hanno Giuntoli, Manna etc. Per cui tendo a fidarmi (pur preferendo vendere tizio anziché caio) sapendo che sarà il campo a parlare” scrive AndreaAmicodelSoleZeta. “Giuntoli sta facendo un buon lavoro, non possiamo tenerli tutti” commenta Ilario 38 .

Consigli per gli acquisti: i suggerimenti dei tifosi a Giuntoli

Tiene banco il mercato, in casa Juve. La presa di posizione dei tifosi in merito all’operazione Vlahovic-Lukaku col Chelsea è nota: il belga proprio non lo vogliono. Al nuovo ds, poi, suggeriscono altre mosse. “Caro Giuntoli, vedi di comprare un terzino sinistro, che qui si corre il rischio di vedere Alex Sandro ancora titolare. Su, datti da fare” esorda ‘mestesso’ su Twitter.

Questo il pensiero di Romeo Tubita: “Vorrei vedere fuori dalla Juventus Alex Sandro, Bonucci, Locatelli e De Sciglio. Per ora solo Cuadrado, speriamo che riusciremo a liberarci di quei calciatori che non hanno niente di Juventus a parte stipendi da pazzi”. “AlexSandro, Rugani, Bonucci, Pinsoglio, McKennie: per vendere questi ci vuole Wanna Marchi, non Giuntoli” ironizza Mark.