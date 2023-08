Juve-Bonucci finisce a carte bollate, è guerra totale e sul web si scatena la polemica

Il difensore ha diffidato il club chiedendo il reintegro con una pec, no di Madama: si va allo scontro e potrebbe esserci la risoluzione del contratto

11-08-2023 08:12

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

C’eravamo tanto amati. Ma tanto tempo fa. Tra Leonardo Bonucci e la Juventus è ora guerra aperta. La Gazzetta dello Sport scrive che l’ex capitano bianconero ha inviato una diffida via pec alla società chiedendo il reintegro in rosa, ma il club ha risposto no. Ora Bonucci può rivolgersi al collegio arbitrale.

La Juve dice no al reintegro di Bonucci

Bonucci è stato messo fuori rosa da tempo: costretto ad allenarsi assieme agli altri giocatori in esubero e ufficialmente sul mercato anche se finora ha risposto picche a tutte le proposte, convinto di potersi riprendere il posto e chiudere la carriera alla Juve.

Alla richiesta di reintegro la risposta è stata pressoché immediata: nessun ripensamento, nonostante l’iniziativa legale. Ma non finisce qua. Con questo passo, infatti, in un secondo momento può citare la Juve di fronte al collegio arbitrale.

Bonucci può chiedere un indennizzo di oltre 2 milioni

La Gazzetta scrive che il giocatore potrebbe anche ottenere la risoluzione del contratto (è legato per un’altra stagione con uno stipendio da 6 milioni netti), ma è più plausibile che chieda un indennizzo che, nel suo caso, può superare i 2 milioni di euro.

I tifosi della Juve scatenati sui social

Fioccano le reazioni: “Questa (se vera) pare essere l’ennesima conferma che uno dei più grossi problemi della Juventus negli ultimi 2 anni è stato proprio Bonucci”, oppure: “Bonucci che va per vie legali contro la Juventus è una roba squallida. Indifendibile” e poi: “Mi dispiace per Bonucci, ma facendo così, non penso che possa migliorare la sua situazione…” e ancora: “Eppure non è un bambinetto, si crede sempre superiore a chiunque”

C’è però chi scrive: “Una vergogna il trattamento riservato ad uno che ha sempre onorato la maglia, mentre i tiktoker professionisti prendono 10 milioni” e anche: “Penso che giocare nell’Ajax, anche dovendosi decurtare lo stipendio, sarebbe stato un modo fantastico per prepararsi all’Europeo e salutare poi tutti. Situazione brutta e triste. Per come e’ nata. Lato Juventus, sono sorpreso. Evidentemente sappiamo poco di quanto accaduto” e infine: “Cioè il PSG ha messo fuori rosa persino Mbappe e noi non possiamo farlo con Bonucci .. rido”