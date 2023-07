Calciomercato: Bari e Palermo chiamano Bonucci, il Milan aspetta Chukwueze. Inter, è rebus attacco

Il Milan continua ad aggredire il mercato: domani potrebbe essere il giorno di Chukwueze e continua il pressing per Musah. L’Inter alle prese con il rebus attacco mentre per Bonucci arrivano proposte da Bari e Palermo

23-07-2023 23:36

Giornata interlocutoria per il mercato come spesso capita nelle domeniche d’estate. Ma la sensazione è che le cose stiano prendendo velocità. La Juventus continua a insistere per Kessie, che potrebbe essere il nuovo colpo bianconero, l’Inter invece non ha sciolto ancora i dubbi sull’attacco con il nome di Scamacca che torna d’attualità.

Juventus, Lukaku resta una possibilità; si lavora per Kessie

Il mercato della Juventus stenta a prendere velocità. Del resto il nuovo responsabile dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, ha fatto capire chiaramente che tutte le mosse di mercato del club devono essere votate alla “sostenibilità” e quindi si cede, prima di poter acquistare. Un nuovo acquisto però potrebbe arrivare presto e si tratta del centrocampista Frank Kessie, i bianconeri continuano a lavorare alla trattativa con il giocatore che spinge per tornare in Italia. Non è ancora da escludere neanche la possibilità di arrivare a Romelu Lukaku, che potrebbe rientrare in un complicato valzer delle punte tra diverse squadre europee.

Dopo la cessione di Arthur, la Juventus lavora anche ad altre uscite. Vlahovic rimane il pezzo pregiato in vetrina, ma ci sono anche altre situazioni da tenere sotto controllo. Dopo il rinnovo, Miretti potrebbe andare in prestito alla Salernitana fortissima su di lui ma il giocatore non ancora convinto. Da risolvere anche la situazione legata a Leonardo Bonucci, nelle ultime ore per lui si è parlato anche di serie B con Palermo e Bari interessate.

Inter, rebus in attacco: Balogun chiama, Scamacca piace

Lukaku è già un ricordo o quantomeno deve diventarlo. In casa Inter comincia la caccia al prossimo centravanti. Lautaro e Thuram scalpitano, ma Correa nelle sue due stagioni nerazzurre non ha dato più di qualche scintilla. Troppo poco per l’attacco di una squadra che vuole puntare in alto in Italia e in Europa. Si torna a parlare di Scamacca; secondo Sky, c’è un interessamento per l’attaccante ex Sassuolo che però la Roma ha nel mirino da diverso tempo. Dall’Inghilterra, intanto, Balogun manda segnali. L’attaccante dell’Arsenal ha fatto sapere di essere pronto alla nuova stagione ma anche che si aspetta un impiego maggiore.

Resta da chiarire la soluzione portiere: i nerazzurri sembrano concentrarsi sulla pista che porta a Yann Sommer. Si lavora ai fianchi il Bayern Monaco per riuscire ad ottenere uno sconto sulla clausola (e sulle modalità di pagamento) da 6 milioni ma la sensazione è che la soluzione giusta possa arrivare da un momento all’altro.

Milan, l’obiettivo per la fascia sinistra è Calafiori

Dopo i colpi degli ultimi giorni, e quello ormai in arrivo anche di Chukwueze, il Milan non ne vuole sapere di alzare il piede dall’acceleratore. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per l’esterno nigeriano ma l’ambizione del club rossonero è quello di provare a costruire il prima possibile la squadra definitiva da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Con Ballo-Tourè diretto al Fulham, per la fascia sinistra i rossoneri pensano al giovane difensore Riccardo Calafiori, reduce da una buona stagione con la maglia del Basilea.

Per il centrocampo i rossoneri non mollano la pista Musah. Il giocatore del Valencia resta uno dei primi obiettivi per completare il centrocampo e dalla Spagna arrivano notizie incoraggianti sulla trattativa.

Il Genoa porta Retegui in Italia, Faraoni resta al Verona

E’ stato il giorno di Retegui al Genoa. La squadra rossoblù prova a consolidare la sua fortunata tradizione con gli attaccanti argentini puntando forte sul pupillo di Roberto Mancini. I rossoblù trattano anche Meitè, positivo nell’ultima stagione alla Cremonese. Dopo l’affare Arthur, la Fiorentina punta a Sutalo, difensore croato della Dinamo che piace anche al Napoli.

I partenopei, nonostante le richieste di Garcia, sono ancora alla ricerca di un difensore mentre sembra spegnersi la pista Faraoni, con il suo procuratore che ha annunciato la sua volontà di rimanere a Verona. Colpo in attacco invece per il Cagliari che prende Shomurodov dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Niente ritorno in Italia, come atteso, per Mauro Icardi che ha va a titolo definitivo al Galatasaray.