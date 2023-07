Giallo Lukaku, l'ultimo post è un indizio sul futuro? Tifosi scatenati

Il bomber belga pubblica un'altra fotografia criptica su Instagram ed è ancora polemica

23-07-2023 13:57

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Ora si diverte lui. Settimane di silenzio pubblico (e a volte anche privato) ma ora Romelu Lukaku ha deciso di parlare con immagini. Stanco delle tante – e spesso contraddittorie – voci che circolano sul suo futuro, dalla presunta voglia di perdono da parte dell’Inter alla tentazione di dire sì ai milioni arabi, il bomber belga si sta divertendo a lanciare segnali attraverso il suo account Instagram.

Lukaku dopo il post sulle bugie torna a pubblicare sui social

Ieri Big Rom nelle sue stories su Instagram aveva voluto mettere a tacere le voci sul suo conto con un messaggio duro: “Quando l’odio non funziona iniziano a dire bugie”, oggi ha voluto confondere ancora le acque con un nuovo post.

Lukaku posta foto in bianco e nero con una chiesa

Potrebbe anche non avere significati particolari ma il post di oggi di Lukaku sta accendendo la fantasia dei tifosi. L’ex Inter ha pubblicato una foto in bianco e nero di una chiesa con delle auto parcheggiate all’esterno e l’emoticon delle mani giunte in preghiera.

I tifosi si sbizzarriscono sul significato della foto di Lukaku

Fioccano le reazioni: “Giocherà con Chiesa“, oppure: “Vabbè dai, almeno non è un tendone da circo” e poi: “Se continuano di questo passa la Settimana Enigmistica fallisce entro ottobre” e anche: “Meno di 1 mese dall’inizio del campionato e non avete ancora 1 portiere, perchè Sommer costa troppo e Turpin anche. Ma le veline su Lukaku fanno distrarre il popolo interista, mentre Ausilio e Marotta creano falsi account social per seguire le moglie dei calciatori. Molto bene”

C’è chi scrive: “Una Chiesa, in bianconero e c’è anche una Fiat 500. Palese cosa voglia dire” e anche: “Chiesa viene all’Inter e Lukaku va alla Juve….ho capito bene di solito ci azzecco coi rebus” e poi: “Direi che ormai possiamo anche evitare di dare visibilità a questo pagliaccio infame no?”

Le interpretazioni sono le più svariate: “Mi sembra più una presa in giro sul “perdono”..” e ancora: “”La chiesa al centro del villaggio” -Rudi Garcia: Lukaku al Napoli” e poi: “Quanta importanza date a questo calciatore! Ignorarlo no vero? Sembra l’ estate con Icardi e signora, con questi giochetti social e una buona parte degli interisti a stare lì ad aspettare. Date del bimbo a Lukaku,ma tanti sono come lui. Finita, si passa oltre.” e infine: Io penso che sarebbe anche venuto il momento, almeno per gli interisti, di smettere di seguire quello che pubblica. Almeno noi ce ne saremmo liberati definitivamente. Un grazie a Conte che sembrava avesse fatto venire all’Inter il messia….”