Inter, Lukaku vuol tornare: il retroscena sui wathsapp che lo inchiodano

Il belga pronto a fare marcia indietro ma Zhang non ne vuole sapere, web in tumulto

22-07-2023 10:17

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Gli è rimasto il cerino in mano: non sembra riuscito il giochetto di Lukaku che dopo aver “tradito” l’Inter si sente a sua volta tradito dalla Juve che lo avrebbe sedotto e abbandonato. L’impasse su Vlahovic, che sembrava prossimo all’addio ma che potrebbe rimanere a Torino, ha bloccato ogni mossa dei bianconeri e il bomber belga, che non vuole andare in Arabia, avrebbe ripreso i contatti con l’Inter.

Lukaku manda messaggi all’Inter

Scaricato dal Chelsea, che lo ha messo ufficialmente sul mercato, Lukaku negli ultimi giorni ha fatto arrivare messaggi di apertura all’Inter cercando di capire se ci sono margini per ricomporre il rapporto. Netta chiusura da parte di Zhang e dei compagni di squadra che si sono sentiti delusi e amareggiati dal comportamento del belga.

I whatsapp che inchiodano Lukaku

La Gazzetta rivela un retroscena e scrive: “Come fidarsi ancora di una persona che fino a tre giorni prima del voltafaccia e del giochino scoperto dai dirigenti dell’Inter, agli stessi dirigenti inviava via whatsapp un report giornaliero dei suoi allenamenti in vacanza al mare, con tanto di foto e video allegati? Diceva e mostrava di sudare per l’Inter: così non era, l’hanno dimostrato i fatti. E così non potrebbe essere nuovamente”.

I tifosi contrari al ritorno di Lukaku

Insensibili i tifosi dell’Inter all’ipotesi del Lukaku-ter. Tantissimi i commenti sui social: “Quante partite ha giocato lo scorso anno? Quanti goals (decisivi)? Ad Istanbul così come in Europa League quanto decisivo? Quanto l’hai pagato per svaccare ad Appiano lo scorso anno e quanto dovresti pagare per cancellare etica e dignità e riportarlo qui?” oppure: “Comunque se la mamma di Lukaku non ci fa riti voodoo contro o ce li alfa a favore per vincere o scudetto o Champions, Lukaku lo riprenderei ieri, ma solo per quello”

C’è chi scrive: “Io capisco tutto ma l’Inter è davvero così in grado di fare l’ex tradita da non riprendere Lukaku con sconticino? Le alternative che si possono permettere sono meglio?” e poi: “Quello che sta succedendo da qualche giorno attorno a Lukaku sembra sempre di più un film con una trama ben definita. Dalla domanda sul perdono ai vip interisti, alla richiesta di perdono dello stesso Lukaku. Vedo difficile però un lieto fine, parla lo spogliatoio” e anche: “Ma dico io, almeno rimani sui tuoi passi senza pentirti dell’ennesima scelta sbagliata. Invece no, non c’è limite alla vergogna e all’auto-umiliazione. Quando ormai pensi di aver toccato il fondo ecco che continui a scavare verso il basso. Che tristezza”.

Il web è scatenato: “L’Inter non deve più cadere nel gioco di Lukaku , spendere tutti quei soldi in cartellino e stipendio per un giocatore instabile è follia” e ancora: “Se vuoi tornare, ti dimezzi davvero lo stipendio, 4 M e basta, non merita di essere il più pagato della rosa, dopo tutto quello che ha fatto” e infine: “L’interesse della Juve è una furbata, è una voce che ha messo in giro lui per farci credere che va a letto col nemico, così Zhang è obbligato a tenerselo pur di non vederlo in bianconero. Per me è un no secco, nemmeno se si inginocchia sui ceci”