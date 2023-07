Juve, Giuntoli: "Lukaku? Mercato in entrata finito"

"Dobbiamo razionalizzare la rosa, abbiamo tanti calciatori, puntiamo alle uscite"

18-07-2023 18:19

“Siamo convinti di avere una squadra e un parco attaccanti molto competitivo. Non mi sento di dire niente perché il mercato è appena iniziato, in entrata al momento è finito perché abbiamo tanti calciatori e dobbiamo razionalizzare la rosa, non sappiamo quante competizioni andremo a fare. Puntiamo solo alle uscite ora” così Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo della Juve.