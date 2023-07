Curva Nord contro Lukaku, l’attacco è frontale: “Vile mercenario da quattro soldi”

La Curva Nord dell’Inter torna ad essere protagonista, gli ultras già erano stati protagonisti per il caso Cuadrado pronti a impartire lezioni di “interismo”. Ora attaccano senza mezzi termini Lukaku

18-07-2023 14:12

“Traditore e mercenario”, sono solo due e neanche delle più cattive parole rivolte dalla Curva Nord dell’Inter all’indirizzo di Romelu Lukaku. L’attaccante belga si è reso protagonista di un clamoroso voltafaccia nei confronti dell’Inter che dopo aver cercato a lungo l’accordo con il Chelsea è stata costretta a ritirarsi dalla corsa a Big Rom.

Curva Nord: il terribile comunicato contro Lukaku

La Curva Nord va all’attacco di Romelu Lukaku e lo fa senza usare diplomazia, parole durissime quelle degli ultras interisti che prendono di mira l’attaccante belga attraverso un comunicato.

Chi ti ha tradito tornerà a farlo, non perché ci prova gusto, ma perché rientra nella sua indole. Già, perché tu Romelu hai tradito tutti noi, che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il tuo periodo no. Ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso, ora ci ripaghi con una pugnalata degna del miglior Bruto. Hai baciato quello stemma che per noi vale più della nostra vita, ed ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere un campione bisogna essere uomini e tu non lo sei. Addio infame.

Lukaku tra Juventus ed Arabia Saudita: la scelta di Big Rom

Il caso di Romelu Lukaku rientra tra i più sorprendenti di quest’estate di calciomercato. Se spesso i giocatori vengono additati come “traditori” in maniera troppo veloce e leggera, nel caso di Lukaku la situazione sembra essere un po’ diversa. Dopo l’addio all’Inter per il Chelsea, è stato il belga a spingere per il ritorno a Milano con interviste che hanno fatto anche infuriare la dirigenza dei Blues.

Ed è stato lo stesso Lukaku a proclamare il suo amore eterno ed incondizionato all’Inter ribadendo “mai al Milan e mai alla Juventus” in più di un’occasione: tutto ci si poteva aspettare tranne che il belga sentisse le sirene proprio della Vecchia Signora. Ma per lui non è escluso neanche un futuro in Arabia Saudita.

Cuadrado a lezione, Dimarco lancia frecciata

Ha fatto scalpore la notizia delle lezioni di “interismo” che gli ultras dell’Inter sarebbero pronti a impartire all’ex giocatore della Juventus, Juan Cuadrado, pronto a vestire il nerazzurro. Chi invece quei colori sembra averli sposati è Federico Dimarco che torna in gruppo dopo le vacanze e manda quella che sembra una frecciata al belga: “Il primo giorno è sempre speciale. E’ il passaggio tra ciò che è stato e ciò che sarà, tra chi ci ha salutato dopo tanti anni insieme e chi è arrivato. L’unica cosa che resta sempre intatta, è la maglia nerazzurra. E il sentimento di chi la ama per davvero”.