Calciomercato Lazio: il sogno De Paul se salta Ricci, Lotito blocca la cessione di Maximiano

Dopo gli screzi delle ultime settimane, Lotito sta cercando di accontentare le richieste di Maurizio Sarri nella costruzione della nuova Lazio e per il centrocampo spunta anche il nome dell’argentino De Paul

08-08-2023 19:03

La Lazio non vuole essere lasciata indietro. Dopo il mercato faraonico del Milan e la voglia di rimonta di Juventus, Inter e Roma: i biancocelesti vogliono rimanere in cima alla serie A con il campionato che nella scorsa stagione li ha portati al secondo posto in classifica. Il mercato comincia ad accendersi per i biancocelesti con il nome di Rodrigo De Paul che potrebbe diventare più di una suggestione.

De Paul: l’ultima idea della Lazio per il centrocampo

L’ultima idea di mercato della Lazio porta a Rodrigo De Paul, centrocampista argentino con passaporto italiano. Il giocatore ex Udinese sta incontrando più difficoltà del previsto con la maglia dell’Atletico Madrid e sembra non essere più centrale nel progetto tecnico e tattico del Cholo Simeone. La Lazio ha mosso i primi passi in questa direzione anche se la trattativa per portarlo a Roma non sarà per nulla semplice. Gli spagnoli chiedono 20 milioni per la cessione e sul giocatore c’è anche la forte concorrenza del Galatasaray, senza dimenticare l’ingaggio molto elevato del centrocampista.

Si complica la trattativa per Ricci del Torino

L’obiettivo numero uno per la mediana resta (anche se il condizionale sarebbe d’obbligo) Samuele Ricci. Sarri avrebbe individuato nel giocatore del Torino il profilo giusto per prendere posto al centro del suo centrocampo. Ma la trattativa sembra molto complicata e le parole del ds granata Vagnati lasciano spazio a pochi dubbi.

Non ce la faccio più. Sono 20 giorni che non sento più la Lazio, ma niente, zero – ha detto il dirigente a Tag24 -Sono 20 giorni che la Lazio su Ricci prende per il c..o tutti, va bene così. Mi sono stancato perché mi stano chiamando in 15 e la gente mi chiede se c’è una trattativa. Mi auguro che sia chiaro una volta per tutte.

Lotito blocca la cessione di Maximiano

Novità in casa Lazio anche per il mercato in uscita dove però sembra bloccarsi la trattativa che avrebbe portato Luis Maximiano all’Almeria. Il portiere biancoceleste ha vissuto una stagione non proprio felice dopo il brutto esordio contro il Bologna e lascerà sicuramente Roma. Il giocatore sembrava diretto all’Algeria con la formula del prestito con obbligo di riscatto ma Lotito ha bloccato tutto dopo che Audero, scelto come suo erede, è finito nell’orbita dell’Inter con i suoi agenti che nella giornata di ieri erano nella sede nerazzurra. Per il ruolo di secondo in casa Lazio si pensa proprio ad un ex Inter come Samir Handanovic.