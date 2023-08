Lazio, Isaksen abbracci e selfie fuori la Paideia: "Numero di maglia? Non lo so ancora"

Il nuovo calciatore biancoceleste sorridente ha detto: "Forza Lazio"

07-08-2023 15:28

Ha lasciato la clinica Paideia dopo aver effettuato le visite mediche, ora Guastav Isaksen dovrà andare all’Isokinetic e successivamente a firmare il contratto. Il calciatore danese è apparso felice per l’accoglienza e il calore che da ieri sera sta vivendo grazie ai tifosi laziali. Alcuni dei presenti gli ha urlato “sei bello” e lui si è lasciato scappare un sorriso. Abbracci, autografi e selfie per chi lo ha atteso fuori. “Quale numero di maglia avrò? Non lo so ancora”, ha detto per poi sottolineare la corretta pronuncia del suo nome. “Forza Lazio”, si è lasciato andare prima di entrare nel van che lo attendeva.