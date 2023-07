Inter, addio polemico di Handanovic: la reazione di Cuadrado dopo la rissa in coppa

Il portiere saluta il popolo nerazzurro con un lungo post su Instagram in cui si dice “trieste e amareggiato” per la scelta della dirigenza: tra i commenti anche quello dell’ex Juve

14-07-2023 16:24

“Triste e amareggiato”. Così si sente Samir Handanovic nel giorno dell’addio all’Inter, dopo 11 anni di militanza nerazzurra. Parole con cui l’ormai ex capitano sembra voler criticare la scelta della dirigenza di non rinnovare il suo contratto. Tanti i ringraziamenti e i messaggi da parte di ex compagni e rivali: tra questi spunta anche Juan Cuadrado, con cui Handanovic fu protagonista di una rissa nella sfida tra Inter e Juventus in Coppa Italia.

Inter, l’addio con accenno polemico di Handanovic

Dopo undici anni in nerazzurro, oggi Samir Handanovic ha dato l’addio all’Inter. L’ha fatto con un lungo messaggio su Instagram, nel quale ha ringraziato tifosi, ex compagni, allenatori, magazzinieri e anche dirigenti del club nerazzurro. Un messaggio commosso, il suo, ma con un lieve accenno polemico in avvio.

“Dopo 11 anni non so se riesco a descrivere tutto – scrive Handanovic – perché sono amareggiato e triste, ma nello stesso tempo felice di aver reso un sogno realtà per tanto tempo”. Amareggiato e triste per la scelta di dover lasciare l’Inter, una scelta presa dalla società e non dal portiere sloveno.

Inter, anche Cuadrado saluta Handanovic

Tanti i messaggi nei confronti di Handanovic, sia da parte di esponenti del mondo del calcio, giocatori dell’Inter ed ex nerazzurri: tra i commenti si leggono quelli di Juan Jesus del Napoli, Alessandro Bastoni, Niccolò Barella, Alex Cordaz, Francesco Acerbi. Tra i messaggi spicca poi quello di Juan Cuadrado, che si limita a due emoticon, che rispettivamente stanno per “Forza!” e “Grazie”. Un dettaglio che non sfugge ai tifosi: grande rivale dell’Inter negli anni in cui ha giocato per la Juventus, nella scorsa stagione Cuadrado è stato protagonista con Handanovic della rissa scoppiata al termine della scorsa semifinale di andata di Coppa Italia.

Addio Handanovic, i tifosi dell’Inter attaccano Cuadrado

Il commento di Cuadrado viene interpretato come una provocazione dai tifosi dell’Inter. “Pace fatta?” domanda Gabriele. Ma la maggior parte dei commenti degli interisti sono ostili al giocatore colombiano, orma un ex della Juventus. “Prendere due sberle ti ha fatto bene, forse”, attacca Laura. “Che ci fa Cuadrado qua sotto? Sparisci”, aggiunge Tommasi. “Via da questo post, è per gli interisti”, aggiunge Jdecollibus.

“Ma smettetela che sono amici dai tempi dell’Udinese”, scrive Dennis provando a riportare la calma. Ma i tifosi interisti non si fermano e così il post di addio di Handanovic si trasforma in una valanga di insulti per l’ex Juve.