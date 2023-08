Juve, Allegri: il post di auguri di compleanno spacca i tifosi: è polemica

Gli auguri della Juve per il 56esimo compleanno di Allegri dividono i tifosi tra chi spera che vada via e chi si augura di tornare a vincere con lui

11-08-2023 09:51

Anche un semplice post di buon compleanno basta a mandare in subbuglio i tifosi, se il destinatario degli auguri è Massimiliano Allegri. Il rapporto col pubblico di fede bianconera si è ormai incrinato da tempo, non è certo un mistero. Per chi avesse ancora dubbi, basta dare uno sguardo ai commenti in coda al tweet della Juventus pubblicato in occasione del 56esimo compleanno del tecnico livornese, alla sua ottava stagione al timone della Vecchia Signora.

Allegri, il post della Juve divide i tifosi: tante le critiche al mister

È bastato scrivere ‘Buon compleanno, mister!’ per scatenare la polemica. ‘#Allegriout‘ è sempre tra i commenti più gettonati sui social, a testimonianza del fatto che in molti auspicano un cambio in panchina. All’ex Cagliari e Milan imputano soprattutto mancanza di gioco. “Facci un regalo e vattene” commenta Cla su Twitter. “Halma halma, non ce la faccio a mettere mi piace a tutti gli insulti!” ironizza Wabi-Sabi.

“La persona più fortunata del mondo. Riceve 9 milioni all’anno e può garantire al 95% una stagione da zero trofei più sconfitte umilianti contro piccoli club ogni anno. Il risultato? Nessuno lo ha licenziato e incolpato” rincara la dose alhamdani.

C’è una parte della tifoseria che ancora sostiene Allegri

Qualcuno, in pochi a dire il vero, è ancora dalla parte di Max. “Regalaci e regalati lo scudetto” scrive JuWitoS. “Buon Compleanno Mister Allegri! Tantissimi Auguri…al più BiancoNero di tutti” aggiunge Sissi. E, ancora: “Auguri, mio condottiero” commenta Susan Vlahovic Fan. “Torneremo a vincere, con te!” si augura PecuJr. “Che questo possa essere un anno pieno di trionfi per la Juventus e per il grande allenatore che lei è. Sempre dalla tua parte, forza Juve fino alla fine” chiosa Fraudon.

Lukaku come regalo di compleanno per Allegri?

Un regalo gradito ci sarebbe per il tecnico livornese. Non chiede altro per il suo compleanno numero 56, Allegri. Lukaku è da settimane in cima alla sua lista dei desideri, ma la trattativa col Chelsea stenta a decollare. L’ostacolo principale è la richiesta della Juventus, che, per dare Vlahovic ai blues, pretende un conguaglio di circa 40 milioni di euro.

I londinesi non si spingono oltre i 20. E con Kane che sembra destinato al Bayern Monaco, i bianconeri potrebbero ritrovarsi come rivale anche il Tottenham. Già, sembra proprio che gli Spurs stiano pensando al gigante belga per rimpiazzare il centravanti della nazionale inglese.