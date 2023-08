Courtois si rompe il crociato, anche Neuer ko: ora il Milan teme l'attacco a Maignan

Grave infortunio per Courtois, Neuer ancora fermo. Real Madrid e Bayern alla disperata caccia di un nuovo numero uno. Busseranno alla porta del Diavolo per il portierone francese?

10-08-2023 15:52

C’è entusiasmo intorno al nuovo Milan che sta nascendo. L’addio di Sandro Tonali è già stato ampiamente smaltito dai supporter del Diavolo che hanno voltato pagina, anche e soprattutto grazie ai nuovi acquisti effettuati dal duo Moncada-Furlani. Stefano Pioli è quindi al lavoro nel tentativo di ottimizzare le risorse a disposizione per consentire al Diavolo di competere per il titolo e percorrere quanta più strada è possibile in Europa. Tuttavia, il calciomercato non è chiuso e dall’estero giungono notizie che potrebbero minare la serenità di un ambiente in questo momento carico di energia positiva.

Courtois e Neuer riaprono il mercato tra i pali di Real e Bayern

Cominciamo dal Real Madrid che ha perso per un periodo decisamente lungo il suo numero uno. Thibaut Courtois ha infatti riportato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che rende necessaria l’operazione. Tempi di recupero quantificabili in diversi mesi, che obbligano di fatto le Merengues a tornare sul mercato. Anche perché è improbabile che il team guidato da Carletto Ancelotti si accontenti del solo Andriy Lunin per affrontare una stagione ricca di impegni. C’è anche un’altra big che ha problemi tra i pali: parliamo del Bayern Monaco che ha appena ceduto Yann Sommer all’Inter e che non è sicura di poter fare affidamento su Manuel Neuer. Preoccupa la situazione di quest’ultimo, che avrebbe perso addirittura sensibilità ai piedi tanto che si parla di un rientro che potrebbe slittare di ben due mesi. Chiaro che pure i campioni di Germania debbano interrogarsi sulla possibilità di acquistare un altro portiere. Cosa che, a quanto pare, è già in agenda.

Magic Mike è una soluzione possibile? Il Milan lo blinda ma…

Quando si parla di club del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco è chiaro che ogni acquisto effettuato debba essere di straordinario rilievo. Ecco perché, sebbene complicata, non è da scartare per nessuno dei due la possibilità di bussare alla porta del Milan per Mike Maignan. L’estremo difensore francese è considerato incedibile dal Diavolo ma è chiaro che, specialmente in tempi come questi, il discorso dell’incedibilità di un calciatore è chiaramente relativo. Dinanzi ad una maxi offerta i rossoneri aprirebbero comunque le orecchie, specialmente se fosse lo stesso Magic Mike a richiederlo. Ci sono delle alternative, come lo svincolato De Gea ma anche Kepa del Chelsea o Trubin dello Shakthar. Altre possibilità sono lo juventino Szczesny o magari Donnarumma, poco gradito a Luis Enrique. Insomma, va prestata molta attenzione al valzer dei portieri oltre a quello degli attaccanti.

La reazione dei social: gli anti-Milan ci sperano

Anche il mondo dei social, da sempre attento a queste dinamiche, è incuriosito dalla vicenda. C’è chi non nasconde un velo di preoccupazione in un mercato all’interno del quale tutto sembra possibile e chi invece ci spera, magari per indebolire il Milan. Tra questi ultimi ad esempio la pagina Twitter La pedina per la pedina: “Una grande squadra come il Real va su un grande portiere. Se non vanno su Maignan significa che non è così forte”. Sfotte, invece, Blackmassy: “Mo so fatti vostri” in riferimento alla possibilità che il portierone francese si trasferisca in una delle due big. C’è chi addirittura va oltre, individuando già il sostituto con un dispetto all’Inter: “Maignan al Real Madrid per 45 milioni e Handanovic al Milan a zero“. Preoccupato, infine, Francesco Littera: “Chiuderei Maignan in uno stanzino per 2 mesi. Se il Real lo vuole lo prende in 2 minuti”.