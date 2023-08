Milan, Reijnders e Pulisic due lampi: tifosi già stregati dopo il Trofeo Berlusconi

Il Milan si gode il suo faro del centrocampo Reijnders: l'olandese incanta già i propri tifosi. Bene anche Pulisic sebbene a destra faccia più fatica.

09-08-2023 10:41

Le amichevoli servono ai club per tastare condizione fisica e verificare cosa tatticamente funziona e cosa invece no. Ma per i tifosi è diverso. Loro smaniano per vedere subito i nuovi e l’impatto che hanno. E per quanto riguarda il Milan, oggettivamente, i supporter avevano parecchio da studiare dato il frenetico mercato affrontato dal Diavolo che ha inserito parecchi innesti all’interno del proprio organico. A giudicare dal Trofeo Berlusconi i risultati sembrano già positivi per tanti di loro, con qualcuno che è già riuscito a fa breccia agli occhi del pubblico.

Reijnders e Pulisic sono già in forma campionato

Non è un tifoso rossonero ma è comunque rimasto impressionato dal nuovo Milan, Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza ha già etichettato il team di Pioli come una delle principali candidate al titolo esprimendo soddisfazione per aver retto la forza d’urto dell’avversario fino ai calci di rigore. In particolar modo, da evidenziare sono state le prestazioni di Tijjani Reijnders apparso già con la gamba giusto e con la corretta dose di dinamismo da gare ufficiali e poi quella di Pulisic che ha lasciato la sensazione di poter fare ancora molto di più. La qualità non manca e d’altra parte il lavoro portato avanti da Moncada e Furlani andava proprio in questa direzione. Di contro, invece, c’è qualcuno che è ancora in ritardo: vedi Leao e Giroud apparsi leggermente appannati. Ma ci sta in questo calcio di agosto.

Krunic regista non gira ma il Diavolo sembra già avanti

La sensazione è che, rispetto ad altre squadre, il Milan sia già avanti nel processo di costruzione della squadra. E questa è una nota marcatamente positiva data la rivoluzione messa in atto in sede di calciomercato. Ci sono delle cose che non funzionano ancora, una di queste è Krunic in cabina di regia ma bisogna vedere cosa accadrà col bosniaco ammaliato dalle sirene turche, anche se i rossoneri non hanno trovato l’accordo per la sua cessione. Benino Loftus-Cheek, non ancora al top ma comunque funzionale in questo 4-3-3 dove il compito che gli viene richiesto è quello di rincorrere e rubare palloni. Mansione svolta egregiamente pure dal già citato Reijnders che abbina alla quantità anche una sapiente gestione del pallone, con eleganza e con l’autostima di chi si sente già leader.

Il commento dei tifosi: Reijnders già idolo

Abbiamo capito che Tijani Reijnders ci ha messo poco per conquistare il Diavolo e i suoi supporter. Basta aprire Twitter per conoscere il tripudio di consensi che ha ricevuto il 25enne olandese. Alenize82 lo ha definito addirittura “giocatore poetico, mezz’ala di regia ma anche di inserimento”. Donato Cavallo entusiasta anche se nel complesso con atteggiamento prudente: “Impressione sensazioni, auspicio chiamiamola come volete, per me quelli che faranno subito molto bene sono #Reijnders e Loftus Cheek, per gli altri temo più tempo“. Claudio Bernardi è completamente conquistato dall’ex calciatore dell’AZ: “Sempre a testa alta e con il sorriso. Tijjiani è il calcio divertimento“. Anche Davidino approva: “Dalle prime amichevoli giocate dai ragazzi #Reijnders lo considero uno dei perni principali della squadra e fondamentale anche ieri sera per me ha giocato un gran partita #Milan”. Qualche perplessità in più su Pulisic ma tendenzialmente per la posizione: a destra viene ritenuto più limitato anche per la scarsa assistenza da parte dei terzini impiegati su quella fascia.