Milan, il colpo Okafor spacca i tifosi: Moncada meglio di Maldini?

L’acquisto del talento del Salisburgo scatena i supporter rossoneri: sul web è battaglia tra chi si schiera con il dirigente francese e chi difende l’operato dell’ex responsabile dell’area tecnica

21-07-2023 13:00

L’acquisto di Noah Okafor ha acceso il dibattito sul web tra i tifosi del Milan, entusiasti per l’arrivo dell’attaccante svizzero del Salisburgo, tra i giovani talenti più interessanti del calcio europeo. Okafor è l’ennesimo colpo della rinnovata dirigenza rossonera, guidata dall’uomo mercato Geoffrey Moncada: sui social si discute se il francese stia facendo meglio o meno di Paolo Maldini.

Milan, il web esulta per il colpo Okafor

L’operazione che ha portato al Milan Noah Okafor è sicuramente una delle più interessanti tra quelle costruite dalla dirigenza rossonera in questo calciomercato: il 23enne svizzero è un attaccante moderno, tecnico e veloce, in grado di giocare in diverse posizioni dell’attacco. E il suo cartellino costerà tra i 12 e i 15 milioni: un affare. Senza dimenticare che il team di mercato guidato da Geoffrey Moncada, dopo l’addio di Sandro Tonali, ha già portato in rossonero giocatori interessanti come Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic.

Milan, tifosi divisi: meglio Moncada o Maldini?

Secondo molti tifosi del Milan, il club ha tratto giovamento dal licenziamento di Paolo Maldini e dalla promozione di Moncada, che per la qualità degli acquisti e la rapidità con cui è stato in grado di concluderli ha superato l’ex difensore, l’uomo che insieme a Ricky Massara ha costruito il Milan campione d’Italia due stagioni fa, nel 2021/22. Altri tifosi, però, non sono d’accordo: il dibattito sul web è acceso.

Milan, i tifosi attaccano Maldini

“Maldini è la ragione per cui oggi possiamo prendere giocatori come Okafor. Ricordatevi il coraggio che ebbe nell’investire in Tonali due stagioni fa, da quell’operazione è scaturita una plusvalenza fondamentale”, ricorda Semo su Twitter. “Di Loftus-Cheek e Pulisic se ne parlava anche con Maldini, è stato lui ad avviare la trattativa”, ricorda Simone. “Si può dire già a questo punto che di Maldini e Massara nessuno senta la mancanza?”, domanda Marco, attaccando la bandiera rossonera. “Maldini non sa fare il d.s., punto. Spiace per Paolo ma è la verità”, attacca Cav. “Moncada si sta muovendo bene, Maldini aveva costruito una squadraccia, bisogna dirlo”, aggiunge Matteo.