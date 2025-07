Napoli, Inter, Milan, Juve e non solo: chi ha già centrato il colpo dell'estate?

Arrivati a questo punto Napoli, Milan, Inter, Juve e non solo hanno incominciato a rinnovare la propria rosa cambiando le pedine: ma chi ha davvero fatto il vero colpo di mercato di questa sessione estiva?

Sul finire del mese di luglio, la domanda su quale squadra di Serie A abbia messo a segno il colpo di mercato più determinante della prossima stagione è un tema. Rilevante, centrale e collaterale rispetto ad un presupposto fondamentale della questione, ovvero la disponibilità che i singoli club hanno a loro disposizione per muovere le pedine sullo scacchiere e operare le scelte tecniche consone agli obiettivi, ambiziosi o meno, per la stagione che prenderà il via ufficialmente a breve.

In Serie A, nessuno ha speso quanto il Como che ha ambizioni da grande squadra, confermando un progetto di medio raggio e che ha un suo ciclo. Ma pure il Napoli e l’Inter sembrano intenzionate a sfruttare la sessione stiva e a costruire un mercato top, mentre la Juve si sta muovendo con estrema cautela. Bilanci alla mano, c’è chi può spendere e chi no in base allo stato di salute ma anche delle condizioni ovvero le formule che stabiliscono la natura dei contratti.

Napoli, Milan, Inter ma pure Juventus e gli altri club come Atalanta e Como si stanno muovendo con una stella polare che conosciamo e orienta e condiziona le scelte in termini di acquisti e cessioni. Fino a questo momento, dunque, quale squadra si è rafforzata di più? Quale rosa si è migliorata con i colpi centrati fino ad adesso?