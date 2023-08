Inter: idea Arnautovic non convince e Sommer preoccupa, tifosi scatenati sul web

I tifosi dell'Inter bocciano il ritorno di Arnautovic: "Bollito, era meglio tenere Pinamonti". Si dividono, invece, su Sommer dopo lo sfortunato esordio col Salisburgo

10-08-2023 10:24

Gli errori di Sommer col Salisburgo e l’interesse per il 34enne Arnautovic, già transitato anni fa alla Pinetina, non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi dell’Inter. Se per i bookmaker e diversi addetti ai lavori i nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto, non sembrano essere dello stesso avviso i sostenitori del club nerazzurro, che mugugnano sul web. Soprattutto dopo la partita vinta 4-3 col Salisburgo.

Arnautovic torna a Milano? L’ultima idea di Marotta

Balogun non si sblocca: l’Arsenal non scende dalla sua richiesta di 35 milioni di euro e, nelle ultime ore, si registra anche l’inserimento del Monaco. Lì davanti Simone Inzaghi ha bisogno di colmare quella casella lasciata vuota da Lukaku e l’ultima idea porta a Marko Arnautovic, che fece parte dell’Inter del triplete (2009/10) senza di fatto mai essere impiegato da Mourinho. Il Bologna, però, non lascerà partire il suo elemento di punta per meno di 15-20 milioni, cifra ritenuta troppo elevata per un calciatore di 34 anni, reduce tra l’altro da una stagione tormentata per via di guai fisici.

Il ritorno di Arnautovic non convince affatto i tifosi

Sono scettici, molto scettici, i tifosi dell’Inter in merito a un possibile ritorno di Arnautovic nella Milano nerazzurra. “Bollito, fisicamente marcio e probabilmente sarà pure odiato da gran parte dei calciatori dell’Inter per il suo comportamento in Bologna-Inter del 2022” scrive il Lukakiano. “Quarto attaccante sì. Terzo attaccante no” aggiunge Wayne cuschieri. “Siamo partiti da Lukaku per finire con Arnautovic? Allora era meglio tenere Pinamonti” rincara un altro utente su Twitter. “Se proprio dobbiamo prendere un attaccante di esperienza l’unico che serve come caratteristiche all’Inter è Taremi, altrimenti punterei tutto sui giovani e prenderei Wahi” chiosa Calogero Vella.

Inter, gli errori di Sommer dividono la tifoseria

Non è stato affatto convincente il debutto di Sommer, che ha incassato tre gol di cui uno frutto di un errore, e causato un rigore. I tifosi si dividono tra chi già si dice preoccupato e chi, invece, non dà peso all’esordio del portiere, condizionato anche dalla pioggia incessante. “Il fatto che si parli di scudetto dopo che hai venduto Onana e l’hai rimpiazzato con Sommer e Audero, due portieri discreti a mio modo di vedere, mi sembra alquanto folle” sostiene Shelby. “Non è partito benissimo. Abbiamo ancora negli occhi Andrè” commenta un altro tifosi. “Sommer è incollato sulla linea di porta nei calci piazzati. È il nuovo Handanovic” afferma Tommaso Rossi. Ma c’è chi lo difende: “Criticare Sommer dopo un’amichevole di pallanuoto a 48 ore dal suo arrivo è da immaturi” scrive Max Moratti. “Vedo molti giudizi negativi sulla prestazione dei nostri a partire da Sommer in quello che è ancora calcio d’agosto, con carichi pesanti e giocatori arrivati da due giorni. Vorrei che si rivedessero le partite amichevoli pre-triplete, pre-scudetto e quelle dello scorso anno” aggiunge Rudy.