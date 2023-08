Calciomercato Inter, Ausilio apre le porte a Balogun e chiude il discorso Lukaku

AAA Attaccante cercasi. L’Inter ha fatto un mercato di primissimo livello, nelle ultime ore sembra aver anche messo a posto il “problema portiere” ma ora c’è da risolvere la complicazione più grande: quella relativa al ruolo di attaccante. Inutile sottolineare come il comportamento di Romelu Lukaku abbia creato un problema non da poco ai nerazzurri e a circa 10 giorni dall’inizio del campionato il club è ancora alla ricerca di una soluzione.

Sono tanti i nomi che sono circolati nelle ultime settimane riguardo l’attacco dell’Inter. I nerazzurri hanno provato ad allargare il più possibile il campo d’azione. La scelta sembrava caduta su Gianluca Scamacca ma l’inserimento imprevisto e imprevedibile dell’Atalanta ha finito per cambiare le cose. E ora tocca a Marotta e Ausilio cercare la soluzione giusta. Il direttore sportivo dell’Inter è stato molto disponibile a parlarne prima del Trofeo Berlusconi ai microfoni di Mediaset.

Balogun prima scelta? E’ un’opportunità come le altre, non c’è una prima o una seconda, ci sono delle opportunità. Le scelte poi le faremo più avanti e faremo quella giusta.

La scelta dell’attaccante potrebbe essere cruciale per la prossima stagione dell’Inter che ha costruito un centrocampo giovane e di altissimo livello ed ora ha bisogno solo del giocatore giusto da affiancare a Lautaro Martinez, Thuram e Correa per un’altra annata che si preannuncia molto lunga.

Riprendo il discorso del presidente Berlusconi ed è un discorso molto semplice – continua Ausilio – cerchiamo di prendere un giocatore che faccia gol. Quando non è in questo momento programmabile, nel senso che stiamo lavorando su più strade e cercheremo di individuare il giocatore più adatto alle idee del nostro allenatore ma soprattutto uno che venga e faccia i gol che sono alla base del lavoro di un attaccante.

Inevitabile una domanda su quello che è stato il caso dell’estate: Romelu Lukaku. Ausilio però cerca di glissare e soprattutto di chiudere definitivamente una questione che a questo punto non fa bene a nessuno.

Parlo dei giocatori dell’Inter, non di quello che sono stati o potrebbero essere di altre squadre. Di Lukaku non mi interesse, ma lo dico con il massimo della serenità. Sono contento della squadra che abbiamo e degli attaccanti che abbiamo. Aggiungeremo un altro attaccante, penso entro l’inizio del campionato. E questi sono i giocatori che faranno di tutto per il bene dell’Inter e per far vincere le partite all’Inter. Il resto sono cose che non contano.