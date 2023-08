Lautaro Martinez annuncia con Agustina Gandolfo la nascita del figlio Theo: il legame con Milano e l'Inter più solido

Tanti gli auguri per l'arrivo del bimbo da parte di compagni e in primis del club nerazzurro con cui i rapporti sembrano distesi, dopo qualche incertezza

08-08-2023 16:43

Quasi in tempo reale Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, sua moglie, hanno annunciato sui social la nascita del loro secondogenito: Theo vanta già una sua vetrina, complici i seguitissimi account dei genitori che, concordi sul nome e sulle modalità, hanno condiviso un post per dare conferma del suo arrivo.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo felici: è nato Theo

L’attaccante dell’Inter e la compagna, sposata con una cerimonia da sogno sul lago di Como alla presenza di compagni di squadra e amici noti, erano in attesa dell’ingresso di Theo in famiglia in questi giorni:

“Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felici di averti tra le nostre braccia. La tua sorellina a casa che ti aspetta per riempirti d’amore. Ora siamo in 4. Benvenuto Theo, ti amiamo”, le parole scelte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

Gli auguri dell’Inter e dei compagni

Inevitabili e immediati gli auguri social dell’Inter al suo Toro che, da papà bis, attendeva con trepidazione questo momento per completare la famiglia che aveva deciso e voluto con la sua compagna.

A stretto giro, sono seguiti le congratulazioni del connazionale e uomo-simbolo del club nerazzurro Javier Zanetti, del compagno di nazionale Paulo Dybala, di Enza De Cristofaro, moglie dell’ex compagno di squadra Danilo D’Ambrosio, il cuoricino di Wanda Nara (sempre molto attenta e vicina ad Agustina) e altri amici e giocatori.

La cerimonia da sogno sul lago di Como

Theo era atteso dalla coppia che si è unita con una commovente cerimonia religiosa sul lago, nel maggio scorso, dopo aver formalizzato la loro unione a Milano con il rito civile a chiudere un rapporto già molto solido. Lautaro e Agustina convivevano da tempo a Milano, in zona City Life, e sono già genitori di Nina.

Nella splendida cornice di Villa d’Este era andata in scena una cerimonia da favola in un contesto naturalistico e paesaggistico impagabile e che ha segnato una giornata speciale, sia per gli sosi sia per la loro famiglia allargata a compagni di squadra e agli amici più intimi.

D’altronde lo scorso febbraio Lautaro aveva fatto una dolcissima proposta di nozze ad Agustina Gandolfo:

“La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici – avevano scritto in coppia mostrando l’ecografia e annunciando l’arrivo di Theo – Non vediamo l’ora di avere un’altra ‘personcina’ che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa. E’ più di quanto abbiamo mai sognato. Amore infinito”.

La scelta di Milano e dell’Italia

Qui in Italia sono nati entrambi i loro figli, si sono sposati e hanno deciso di rimanere anche se non sono mancate le tentazioni per l’attaccante argentino in momenti di evidente crisi. Agustina, argentina e molto vicina a Wanda Nara, ha scelto di rimanere a Milano e di impostare la loro vita quotidiana nel capoluogo milanese concentrandosi su altre attività rispetto a quelle seguite in precedenza.

“Non è stata una scelta facile: io lì avevo i miei negozi di abiti, la famiglia, gli amici, l’università. Ho lasciato tutto ma non mi pento, sono felice. Mi ha conquistata la sua sicurezza, la determinazione. Dal giorno uno mi ha detto: ‘Vedrai che verrai qui, staremo insieme’. E così e stato. Quando ha in testa una cosa, va avanti finché non la ottiene, non si ferma”, aveva spiegato Gandolfo.

Una scelta che, per adesso, aderisce alla perfezione ai suoi desideri e ai suoi obiettivi. E che ora si arricchisce dell’ingresso del piccolo Theo.

VIRGILIO SPORT