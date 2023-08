Wanda Nara, le emozionanti parole in diretta televisiva durante la finale di MasterChef Argentina chiudono un ciclo

Wanda Nara torna a parlare in Tv: le parole della showgirl alla finale di Master Chef Argentina, Mauro Icardi intanto si gode Istanbul

08-08-2023 10:00

Wanda Nara torna a parlare al suo pubblico televisivo dopo settimane di assenza, caratterizzate da ansia e preoccupazione per la malattia e accompagnate soltanto da scatti e video social, tra lavoro e famiglia.

Le prime parole in Tv sono arrivate in occasione della finale di MasterChef Argentina, programma di cui è stata grande protagonista la moglie di Mauro Icardi, rientrata stabilmente ad Istanbul dopo il trasferimento a titolo definitivo del centravanti al Galatasaray.

Le prime dichiarazioni di Wanda Nara in Tv

La finalissima di Master Chef Argentina ha consentito ai telespettatori di tornare a sentire la voce di Wanda Nara, che ha condotto egregiamente il noto reality di cucina e ha raccontato passo dopo passo il percorso degli aspiranti chef. A vincere l’edizione 2023 è stato Rodolfo Vera Calderon, cuoco originario del Messico che ha dimostrato passione e talento nel corso della lunga avventura dietro ai fornelli.

A prendersi la scena, però, è stata inevitabilmente Wanda Nara, con alcune dichiarazioni al miele per i suoi compagni di viaggio che non sono passate inosservate.

"Forse lo schermo non può mostrare alcune cose, ma voi ragazzi siete stati molto generosi con me. Porto con me grandi amici, che mi hanno aiutato in tutto, è stato molto bello per me condividere tutto questo con tre persone come voi. Grazie".

Parole intrise di emozione, con la Nara che si è lasciata andare per un momento, prima di riprendere a fare sul serio insieme al resto dei partecipanti alla gara.

Wanda Nara e Icardi in discoteca: canti, balli e sorrisi

Primi attimi di normalità per Wanda Nara e Mauro Icardi in quel di Istanbul. Nella serata di domenica, la showgirl e il bomber ex Inter si sono concessi delle ore di divertimento in un noto locale della città turca, il Cipriani, per rompere la monotonia della quotidianità e ritrovare un po’ di serenità. Tra sorrisi, balli e canzoni, marito e moglie sembrano vivere con tranquillità un periodo senza dubbio delicato per la conduttrice argentina.

Sui social, tante le foto e i video apparsi sul profilo Instagram di Wanda Nara, che ha mostrato ai suoi 17 milioni di follower anche un Icardi più sorridente, a suo agio tra gli amici di sempre e pronto ad iniziare una nuova stagione con la maglia del Galatasaray.

I dubbi dei genitori di Wanda Nara

Nora Colosimo e Andrés Nara, genitori di Wanda Nara, non sarebbero affatto contenti del matrimonio tra la propria figlia e Mauro Icardi. A confermare ciò alcune chat diffuse dai media argentini nei giorni scorsi, con i suoceri dell’attaccante che hanno più volte ribadito di essere contrari ad un eventuale ritorno in Turchia di Wanda, soprattutto dopo la notizia della malattia.

Seguendo suo marito, la Nara ha scelto Istanbul, lasciando per il momento l’Argentina e i suoi cari, il cui calore l’ha accompagnata nel corso delle ultime difficili settimane.