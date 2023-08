Calciomercato: Osimhen rinnova con il Napoli, l’Inter vuole Arnautovic e la Juve pensa a Berardi

Secondo Sky, il Napoli avrebbe finalmente raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Victor Osimhen. L’Inter ha deciso: per l’attacco la scelta va su Arnautovic, in casa Juve torna di moda il nome di Berardi.

Il Napoli si affida di nuovo a Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano avrebbe infatti accettato l’offerta di rinnovo del club del presidente De Laurentiis. La rivelazione arriva da Sky e dal giornalista Gianluca Di Marzio: al capocannoniere della serie A contratto che arriva fino al 2026 e ingaggio da circa 10 milioni netti. Nell’accordo anche una clausola da 150 milioni di euro che però non sarà valida per l’Italia.

Calciomercato Juventus, si fa strada la pista Berardi

Cristiano Giuntoli lavora alle operazioni in uscita. Il nuovo responsabile dell’area tecnica ha messo a segno la cessione di Denis Zakaria al Monaco. Dalla Germania però sono convinti che in uscita ci potrebbe essere Filip Kostic. Il giocatore serbo arrivato la scorsa estate alla corte di Allegri potrebbe essere un “sacrificio” per rimettere in sesto le casse del club anche perché nel corso del precampionato in quella posizione ha fatto molto bene Cambiaso.

Ma in chiave Juve torna anche prepotente il tormentone Berardi. A distanza di anni dal suo primo avvicinamento in bianconero, il giocatore sembra tornare nel mirino della Vecchia Signora. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che però rivela anche che il Sassuolo per liberarlo chiede una cifra decisamente fuori mercato: 30 milioni di euro, ma nella trattativa potrebbero finire anche uno tra Soulé ed Iling Junior.

Calciomercato Inter, Arnautovic sempre più vicino

L’Inter ha messo a segno un po’ a sorpresa il colpo Carlos Augusto e si prepara a salutare Robin Gosens che non ha avuto un grande impatto a Milano. Ma ora l’obiettivo principale resta l’attacco con il ballottaggio che sembra essere ormai definito tra Marko Arnautovic e Mahdi Taremi. Nelle ultime ore però i nerazzurri sembrano essere riusciti a sciogliere l’impasse puntando sull’attaccante austriaco, l’operazione secondo Sky sembra molto ben avviata e potrebbe chiudersi sulla base di un’offerta da 8 milioni più 2 di bonus con il giocatore che sta spingendo per tornare a Milano.

Nel frattempo non si è sbloccata la vicenda relativa a Samardzic. Il dietrofront del padre del giocatore che a trattativa praticamente conclusa ha cambiato le carte in tavola non è piaciuta all’Inter che ora non vuole fare concessioni. Si prova a lavorare per cercare una soluzione condivisa e nel mezzo c’è anche Fabbian, pronto a sbarcare ad Udine come contropartita nell’operazione.

Roma, Zapata dice di sì: Mou ha il suo bomber

La Roma sembra aver finalmente chiuso la vicenda attaccante. I giallorossi infatti sono ad un passo da Duvan Zapata. L’attaccante colombiano dell’Atalanta dovrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso e il diritto di riscatto a favore dei giallorossi che può diventare obbligo in base alle presenze del giocatore nei match stagionali.

I giallorossi lavorano anche sul sostituto di Nemanja Matic. L’addio del centrocampista ha creato un buco nel centrocampo che Tiago Pinto sembra voler colmare con Leandro Paredes. Il centrocampista argentino potrebbe arrivare dal PSG insieme al compagno di squadra Renato Sanches, neanche convocato per l’esordio in campionato contro il Lorient.

Calciomercato Napoli, Garcia aspetta Gabri Veiga

Non è stato un mercato particolarmente scoppiettante quello del Napoli. La squadra affidata a Rudi Garcia è molto simile a quella della passata stagione con gli unici innesti che sono stati Natan al posto di Kim Min Jae, e lo svedese Cajuste che va a sostituire Ndombelé. I tifosi aspettano ancora un colpo importante che potrebbe essere Gabri Veiga, lo spagnolo del Celta Vigo è partito dalla panchina nel match contro l’Osasuna ed ha ricevuto l’ovazione del suo pubblico. Lo spagnolo vuole il Napoli che però deve limare ancora diversi dettagli con il club d’appartenenza.

Calciomercato Milan: è il momento delle cessioni

Dopo aver chiuso 8 acquisti in questa finestra di mercato, il Milan ora lavora anche per sfoltire la rosa. Dopo la partenza di Junior Messias in direzione Genoa, in casa rossonera si lavora anche alle cessioni di Ballo-Touré, che piace in Inghilterra ma non solo, e di Origi. L’attaccante belga è in questo momento un corpo estraneo alla rosa con i tanti acquisti fatti in attacco che di fatto lo hanno messo ai margini del progetto. Ma con la valigia pronta ci sono anche Yacine Adli, Mattia Caldara e Marko Lazetic. Dopo queste uscite i rossoneri potrebbero tentare l’ultimo colpo puntando sulla difesa.

Lecce, addio a Ceesay; vola in Arabia Saudita

Partenza forse meno altisonante ma c’è un altro giocatore che lascia l’Italia e la serie A per l’Arabia Saudita, si tratta dell’attaccante del Lecce Ceesay che nella prossima stagione giocherà con la maglia del Damak Saudi Club, il calciatore cambiano volerà verso la Saudi Pro League dopo il match di Coppa Italia contro il Como. Il Lecce nel frattempo ufficializza il 21001 Mohamed Kaba.

Il Cagliari si avvicina a Prati, il giocatore della Spal ha deciso di accettare la corte dei sardi e di mettersi in gioco nella massima serie.