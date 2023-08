Calciomercato: Inter, che frenate su Samardzic e Arnautovic. Juve, Kane al Bayern allontana Lukaku

Tutti gli affari e gli aggiornamenti di calciomercato. Doppio schiaffo all'Inter, la Juventus cede e vede allontanarsi Lukaku dopo l'arrivo di Kane al Bayern Monaco. Doppio colpo per Genoa e Lazio.

11-08-2023 22:20

Giornata di calciomercato sorniona, ma capace di regalare colpi di coda importanti. Quello che appresta a chiudersi è, infatti, un 11 agosto scosso da un doppio schiaffo all’Inter arrivato poco fa su due obiettivi di mercato: Lazar Samardzic e Marko Arnautovic. La grande notizia arriva dall’estero, Harry Kane sbarcato a Monaco e pronto per accasarsi finalmente al Bayern e a dare, probabilmente, il via al walzer delle punte, con la Juventus interessata. Bianconeri che, nel frattempo, danno il via a nuove cessioni.

Inter, frenata pericolosa di Samardzic

Sembrava dover essere il giorno giusto per vestire Samardzic di nerazzurro e, invece, dopo aver sostenuto le visite mediche, è arrivata la doccia gelata per l’Inter. A, almeno momentaneamente, far saltare il banco è il cambio improvviso di richieste da parte dell’entourage del giocatore, che ha visto il padre procuratore scompigliare le carte in tavola nonostante l’accordo già raggiunto tra le parti. Dietro la scelta potrebbe essere l’inserimento dell’ultimi secondo, con una offerta di contratto più allettante arrivato dal West Ham. Le prossime 48 ore saranno decisive, ma lo stop è importate e non è da escludere una rottura definitiva.

Inter, per il Bologna Arnautovic è incedibile

La serata da dimenticare dell’Inter si completa con la chiusura netta del direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, in merito all’affare Arnautovic. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset pochi minuti dal match di Coppa Italia che mette di fronte l’undici di Thiago Motta al Cesena, il ds dei felsinei ha spiegato: “Arnatutovic non è sul mercato. Per noi è fondamentale. La speranza è che non venga tempestato dagli infortuni come l’anno scorso. Non è in vendita”.

Juve, Lukaku si complica: Kane a un passo dal Bayern Monaco

La notizia di giornata è certamente lo sbarco a Monaco di Harry Kane. L’uragano inglese è praticamente un nuovo giocatore del Bayern e avvia la girandola di attaccanti che potrebbe compromettere in modo definitivo il già complicato arrivo di Lukaku alla Juventus. Il Tottenham potrebbe, infatti, fiondarsi sul belga e, di fatto, spegnere le mire bianconere sull’ex Inter. Il Chelsea, infatti, nonostante andrebbe a rinforzare una concorrente alla Premier League potrebbe decidere di non farsi sfuggire l’occasione di monetizzare.

Juve, Pellegrini e Rovella alla Lazio, De Winter al Genoa

Restando in casa Juventus, i bianconeri hanno sfruttato le ultime ore per piazzare tre colpi in uscita. Luca Pellegrini e Nicolò Rovella sono pronti a passare alla Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per il primo si tratta di un ritorno, dopo la parentesi (non fortunatissima) della seconda metà della scorsa stagione. Per il centrocampista, l’obiettivo è confermare quanto di buono fatto vedere a Monza. In serata è arrivata anche l’ufficialità del passaggio di Koni de Winter al Genoa, anche in questo caso, prestito con obbligo di riscatto. Infine, l’attaccante classe 2000 Christopher Lungoyi va in prestito all’Yverdon, in Svizzera.

⚔️ 𝙳𝚎 𝚆𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛 𝚒𝚜 𝚑𝚎𝚛𝚎! 🔴🔵 pic.twitter.com/Rz5qG61jPA — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 11, 2023

De Ketelaere-Atalanta si fa, Genoa scatenato e le altre trattative

Dopo i rallentamenti delle scorse ore, Charles De Ketelaere e l’Atalanta tornano a riavvicinarsi, con le sole commissioni agli agenti per sbloccare definitivamente l’affare. Junior Messias è, invece, ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. In uscita dal Milan anche Fodé Ballo-Toure, pronto a passare al Werder Brema. In Germania è già passato a titolo definitivo Joakim Mahele, passato al Wolfsburg. Il Sassuolo pensa a Emanuele Valeri per la fascia sinistra. Il Lecce è pronto a cedere allo Sporting Lisbona Morten Hjulmand. Il Bologna ha chiuso per Dan Ndoye, Mario Rui ha rinnovato con il Napoli.