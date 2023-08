Coppa Italia, dove vedere le partite del primo turno in diretta Tv e streaming

Il programma del primo turno della Coppa Italia Frecciarossa: tutte partite interessanti, ecco date e orari

10-08-2023 11:01

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Tutto pronto per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Frecciarossa 2023-24. Archiviate le partite dell’unico turno preliminare previsto dal format della competizione tricolore, si entra subito nel vivo del torneo che si chiuderà il 15 maggio 2024 all’Olimpico di Roma. Entriamo nel dettaglio del programma, andando a scoprire come e dove vedere in diretta Tv in chiaro e streaming gratis online le gare in programma tra venerdì 11 e lunedì 14 agosto.

Dove vedere le partite del primo turno della Coppa Italia 2023-24

Come accaduto nella passata stagione, la Coppa Italia Frecciarossa verrà trasmessa in diretta Tv in esclusiva sui canali Mediaset. A partire dal primo turno, infatti, le partite della competizione nazionale saranno visibili live in chiaro su Italia Uno e Canale 20 del digitale terrestre, salvo clamorosi stravolgimenti del palinsesto che potrebbero coinvolgere anche Canale 5.

Ecco spiegata la disposizione a scacchiera delle gare tra venerdì 11 e lunedì 14 agosto, per quanto concerne questa fase del torneo. Anche per motivi legate alle temperature estive, gli incontri non andranno in scena prima delle ore 17.45, con i due canali Mediaset che permetteranno a tutti gli appassionati di calcio di assistere ad un antipasto della stagione sportiva 2023-24.

Tutte le sfide saranno trasmesse in streaming gratis online sul sito mediasetinfinity.mediaset.it, portale ufficiale della televisione guidata oggi da Pier Silvio Berlusconi, dopo la scomparsa dello storico presidente del Milan.

Il programma completo del primo turno di Coppa Italia: date e orari di tutte le partite

Saranno 32 le squadre impegnate in questo primo turno della Coppa Italia Frecciarossa, kermesse capace di regalare anche storie affascinanti come quella di Manolo Portanova. Si parte venerdì alle ore 17.45 con Frosinone-Pisa, sfida che vedrà protagoniste una delle squadre neopromosse in Serie A e la compagine allenata da Alberto Aquilani, per poi completare la giornata con Udinese-Catanzaro, Genoa-Modena e il derby Bologna-Cesena.

Previsti quattro incroci interessanti anche sabato, quando si avrà la possibilità di seguire Empoli-Cittadella, Bari-Parma, Verona-Ascoli e una grande classica del calcio italiano come Cagliari-Palermo, che mette di fronte i due capoluoghi di regione delle isole del Belpaese.

Domenica si proseguirà con Salernitana-Ternana, Cosenza-Sassuolo, Lecce-Como e Monza-Reggiana, per poi chiudere il programma lunedì sera con Cremonese-Crotone, Sampdoria-Sudtirol, Spezia-Venezia e Torino-Feralpisalò.

Qui di seguito date e orari delle partite del primo turno di Coppa Italia:

Frosinone-Pisa Venerdì ore 17.45

Udinese-Catanzaro Venerdì ore 18.00

Genoa-Modena Venerdì ore 21.00

Bologna-Cesena Venerdì ore 21.15

Empoli-Cittadella Sabato ore 17.45

Bari-Parma Sabato ore 18.00

Verona-Ascoli Sabato ore 21.00

Cagliari-Palermo Sabato ore 21.15

Salernitana-Ternana Domenica ore 17.45

Cosenza-Sassuolo Domenica ore 18.00

Lecce-Como Domenica ore 21.00

Monza-Reggiana Domenica ore 21.15

Cremonese-Crotone Lunedì ore 17.45

Sampdoria-Sudtirol Lunedì ore 18.00

Spezia-Venezia Lunedì ore 21.00

Torino-Feralpisalò Lunedì ore 21.15

Coppa Italia, i risultati del primo turno preliminare

Solo vittorie casalinghe nel primo ed unico turno preliminare della Coppa Italia 2023-24. A staccare il pass per la fase successiva sono state Catanzaro, Reggiana, Feralpisalò e Cesena, che hanno battuto rispettivamente Foggia, Pescara, Vicenza e Virtus Entella. I romagnoli, complice il rinnovato format del torneo, rappresentano adesso l’unica compagine di Serie C ancora in corsa nella competizione.

Le Aquile calabresi di Vincenzo Vivarini, al pari della Reggiana di Alessandro Nesta e della Feralpisalò di mister Vecchi, si preparano ad affrontare un difficile campionato di Serie B. La Coppa Italia, in tal senso, può essere un trampolino di lancio importante, oltre che un test per comprendere gli attuali punti di forza e di debolezza di organici che potrebbero subire ulteriori modifiche in sede di mercato.

I risultati del primo turno preliminare di Coppa Italia:

Catanzaro-Foggia 1-0

Reggiana-Pescara 6-2

Feralpisalò-Vicenza 2-1

Cesena-Entella 2-2 (6-5 d.c.r.)