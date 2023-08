Coppa Italia, Catanzaro-Foggia 1-0: le altre sfide del preliminare e dove vederle in tv

Al via la stagione 2023-24 del calcio italiano con la prima partita ufficiale, la sfida di Coppa Italia tra Catanzaro e Foggia: vittoria per i calabresi, che sfideranno l'Udinese.

05-08-2023 20:12

La stagione 2023-24 del calcio italiano è ufficialmente partita con la prima sfida del preliminare di Coppa Italia. In campo una neopromossa in serie B, il Catanzaro, e una squadra che la promozione in cadetteria l’ha mancata proprio alla finale playoff: il Foggia. In palio l’accesso nel tabellone vero e proprio della competizione, con la sfida sul campo dell’Udinese. E a spuntarla sono stati proprio i calabresi: 1-0.

Coppa Italia, Catanzaro-Foggia 1-0: decide Curcio

Partita giocata allo stadio Razza di Vibo Valentia per l’indisponibilità del Ceravolo, interessato da lavori di ristrutturazione in vista proprio del prossimo campionato di serie B. Catanzaro in campo col 4-4-2 disegnato da Vivarini, con Curcio e Sounas in attacco. Per il Foggia, guidato da Cudini, il 4-3-3 che è quasi nel DNA dei ‘Satanelli’, con tridente offensivo formato da Peralta, Beretti e Vitali. Di Curcio, al 25′ della ripresa, la rete decisiva sugli sviluppi di un corner: perfetto lo stacco di testa dell’attaccante a battere il portiere pugliese Dalmasso. Il Catanzaro nel prossimo turno affronterà dunque una squadra di serie A, l’Udinese: match fissato per venerdì 11 agosto in casa dei friulani.

Coppa Italia, il programma completo dei preliminari

Il torneo, dunque, è partito con i preliminari, prima di entrare nel vivo con tutte le squadre di Serie B e Serie A. Non solo Catanzaro-Foggia, nel weekend si sfideranno anche Reggiana-Pescara, FeralpiSalò-Vicenza e Cesena-Entella. Definito questo quadro, la prossima settimana inizierà il primo turno della Coppa Italia con tanti match interessanti ed equilibrati.

FASE PRELIMINARE



Catanzaro-Foggia 1-0

Reggiana-Pescara 6 agosto

FeralpiSalò-Vicenza 6 agosto

Cesena-Entella 6 agosto

PRIMO TURNO

Frosinone-Pisa 11 agosto

Genoa-Modena 11 agosto

Udinese-Catanzaro 11 agosto

Bologna-vinc. Cesena-Entella 11 agosto

Empoli-Cittadella 12 agosto

Bari-Parma 12 agosto

Verona-Ascoli 12 agosto

Cagliari-Palermo 12 agosto

Salernitana-Ternana 13 agosto

Sassuolo-Cosenza 13 agosto

Lecce-Como 13 agosto

Monza-vinc. Reggiana-Pescara 13 agosto

Cremonese-Crotone 14 agosto

Sampdoria-Sudtirol 14 agosto

Spezia-Venezia 14 agosto

Torino-vinc. Feralpisalò-Vicenza 14 agosto

Coppa Italia, dove vederla in tv e in streaming

Come Catanzaro-Foggia, anche gli altri match dei preliminari di Coppa Italia non saranno trasmessi in tv e neanche in streaming. Mediaset ha acquisito i diritti del torneo a partire dal primo turno con gare in diretta su Canale 20 o Italia 1. Sarà possibile fruire dell’evento anche in streaming su Infinity. Niente diretta, insomma, per le tre sfide in programma domenica: Reggiana-Pescara (ore 18), Feralpisalò-Vicenza (ore 20) e Cesena-Virtus Entella (20.30): i tifosi delle squadre vincitrici potranno gustarsi le gesta dei propri beniamini in tv solo a partire dal prossimo turno.

DOVE VEDERE LA COPPA ITALIA DAL PRIMO TURNO