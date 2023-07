Tabellone coppa Italia: Possibile derby Milano in semifinale, Napoli-Juve ai quarti

Ufficializzati gli accoppiamenti per la prossima Coppa Italia , Inter testa di serie n.1: si parte il 6 agosto, la finale il 15 maggio

26-07-2023 16:43

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia per l’edizione 2023/24. Sarà formato da 40 squadre anche se in precedenza verrà disputato un turno preliminare che consentirà di completare il quadro delle 40 partecipanti, con 4 sfide: Catanzaro-Foggia, Reggiana-Pescara, Feralpi Salò-Vicenza e Cesena-Virtus Entella.

Coppa Italia, Inter prima testa di serie

Come da consuetudine le big di Serie A entreranno di diritto agli ottavi di finale, che si disputeranno nel mese di gennaio del prossimo anno con sfide uniche. In quanto detentrice della coppa l’Inter è la testa di serie n.1, seguita nell’ordine dalle squadre qualificate alla Champions League a partire dal Napoli, vincitore dello Scudetto, poi Lazio e Milan, rispettivamente terza e quarta in Serie A.

In seguito, occupano le posizioni del ranking le squadre qualificate all’Europa League: Atalanta e Roma, poi Juventus settima e Fiorentina ottava.

Lazio-Roma possibile derby ai quarti di Coppa Italia

I quarti di finale della Coppa Italia 2022/23 verranno disputati in gara secca verso il mese di gennaio, con il match da giocare in casa della squadra meglio classificata nella stagione appena conclusa. I possibili incroci fra le 8 teste di serie ai quarti di finale sarebbero i seguenti:

Inter-Fiorentina (1 vs 8)

Milan-Atalanta (4 vs 5)

Lazio-Roma (3 vs 6)

Napoli-Juventus (2 vs 7)

Le semifinali saranno, come per gli anni precedenti, l’unico turno con sfide d’andata e ritorno. In semifinale potrebbe esserci il remake della semifinale di Champions League di questa stagione: un doppio derby tra Inter e Milan. L’altro lato del tabellone potrebbe mettere di fronte i Campioni d’Italia del Napoli contro i vincitori del derby di Roma. Inter e Juventus, invece, potrebbero incontrarsi solamente in finale.

Turni e date Coppa Italia 2023/2024

Turno preliminare: domenica 6 agosto 2023

Trentaduesimi di finale: domenica 13 agosto 2023

Sedicesimi di finale: mercoledì 1 novembre 2023

Fase Finale

Ottavi di finale: 6-20 dicembre 2023, 10-17 gennaio 2024

Quarti di finale: mercoledì 31 gennaio 2024

Semifinali (andata): mercoledì 3 aprile 2024

Semifinali (ritorno): mercoledì 24 aprile 2024

Finale: mercoledì 15 maggio 2024

Tutta la coppa Italia in diretta tv su Mediaset

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta sulle reti Mediaset visto che l’emittente lombarda è detentrice dei diritti. Le partite delle eliminatorie saranno suddivise tra canale 20 Mediaset e Italia1.

Ecco gli accoppiamenti con le gare che si disputeranno in gara secca:

Catanzaro-Foggia , sabato 5 agosto ore 18

, sabato 5 agosto ore 18 Reggiana-Pescara , domenica 6 agosto ore 18

, domenica 6 agosto ore 18 Feralpisalò-Vicenza , domenica 6 agosto ore 20

, domenica 6 agosto ore 20 Cesena-Virtus Entella, domenica 6 agosto ore 20.30

Calendario Partite Coppa Italia – Trentaduesimi di finale

Le quattro vincitrici del turno preliminare si andranno ad aggiungere alle altre 28 formazioni, fra cui 12 di Serie A, che hanno già un posto garantito nei trentaduesimi di finale, per i quali sono già stati sorteggiati gli accoppiamenti, date delle gare e le emittenti, che faranno vedere le partite: