Garcia lancia l’allarme sul mercato del Napoli: “Serve un difensore” e gioca a nascondino su Osimhen

Rudi Garcia, il nuovo tecnico del Napoli, rivela a Mediaset le difficoltà per arrivare al difensore che prenderà il posto di Kim, mentre su Osimhen sembra giocare a nascondino: “Contenti che sia con noi”

23-07-2023 19:05

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Rudi Garcia gioca un difesa, anche se il difensore è esattamente quello che manca al Napoli in questo momento. Nel corso della presentazione della squadra a Dimaro, il presidente De Laurentiis ha detto di non ascoltare la stampa ed allora meglio prendere per oro colato almeno quello che dice il tecnico francese, che a Mediaset ha parlato di mercato e di Osimhen.

Napoli, Garcia sul mercato: “Serve un difensore ma non è semplice”

La partenza di Kim Min Jae in direzione Bayern Monaco è ufficiale solo da pochi giorni, ma da tempo il Napoli è sul mercato alla ricerca di un difensore in grado di non far rimpiangere il coreano che nello scorso campionato è stato il migliore della serie A. Garcia fa capire che non è semplice trovare un sostituto.

La cosa certa è che è difficile trovare un difensore, al momento non è arrivato ancora nessuno e questo fa capire che non è facile trovare una soluzione. L’importante è che arrivi qualcuno, poi se non succede faremo affidamento sui tre difensori che sono in squadra. Io di solito gioco con due centrali, quindi andrà bene anche così.

E del nuovo difensore che potrebbe arrivare, ai microfoni di SportItalia, il nuovo tecnico del Napoli prova anche a tracciare un identikit.

Cerchiamo un giocatore che si adegui al nostro gioco, che non abbia paura di avanzare e lasciare il campo alle spalle. In alcuni ruolo è più complicato trovare il profilo giusto, il centrale a sinistra è uno di questi.

Osimhen distratto, Garcia gioca a nascondino

Si affida alle frasi di circostanza invece Rudi Garcia quando deve toccare l’argomento Osimhen. Nel corso della presentazione di ieri a Dimaro, il giocatore nigeriano non è apparso al centro della festa come è sempre stato in passato e questo ha messo un po’ di paura ai tifosi azzurri. Garcia prova a nascondersi.

Ho parlato con tutti i ragazzi e non solo con Osimhen, sono concentrati tutti sull’obiettivo, allenarsi bene e prepararsi alla prima giornata di campionato che arriverà presto. Victor è uno dei migliori attaccanti in circolazione e siamo contenti che sia con noi.

Napoli, Garcia vuole una squadra affamata

Uno dei rischi principali che corre il Napoli nella prossima stagione è quello di sentirsi appagato dopo la vittoria dello scudetto. Toccherà a Rudi Garcia riuscire a tenere la squadra concentrata sull’obiettivo e non farla sentire affamata.