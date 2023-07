Presentazione Napoli a Dimaro, De Laurentiis annuncia il rinovo di Di Lorenzo e fa una promessa per il 12 agosto

Il Napoli si presenta ai suoi tifosi nel ritiro di Dimaro come campione d’Italia, mercato ancora a rilento per gli azzurri ma il presidente De Laurentiis annuncia il rinovo di Di Lorenzo fino al 2029.

22-07-2023 22:14

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Un Napoli che deve prendere ancora forma. Ad ammetterlo è lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione della squadra nella tradizionale cornice di Dimaro. La formazione partenopea con la guida di Rudi Garcia è ancora lontana dall’essere completa con un mercato che non è ancora entrato nella fase calda ma l’entusiasmo dei tifosi è già alle stelle.

A Dimaro è andata in scena una serata di festa, tantissimi i tifosi del Napoli che hanno seguito la squadra in Trentino e che hanno applaudito gli azzurri da campioni d’Italia, con gli applausi più fragorosi che sono andati come da aspettativa a Kvaratskhelia e a Osimhen.

Napoli, De Laurentiis attacca i media e annuncia il rinnovo di Di Lorenzo

Ovviamente, come sempre in queste circostanze, il ruolo di maestro di festa è del presidente De Laurentiis che arriva sul palco di Dimaro e prova a guadagnarsi l’applauso dei tifosi.

Ringrazio i nostri tifosi per essere venuti così numerosi per onorare il Napoli, per onorare questa maglia che è la vostra e la nostra pelle. Io vi voglio dare una notizia, non date mai ascolto ai media. Noi stiamo lavorando per voi e oggi il nostro capitano è stato rinnovato fino al 2029.

De Laurentiis lancia una frecciata: “Vediamo chi vuole rimanere”

Il presidente del Napoli batte su un tasto piuttosto noto per chi ha avuto modo di seguirlo nella sua esperienza alla guida del club: resta chi ama la maglia, e magari è disposto a fare anche qualche piccolo sacrificio dal punto di vista economico, quando si parla di ingaggi e anche in questa occasione non fa eccezione. E poi fa anche una promessa.

Da domani i rinnovi e i prolungamenti continuano, e lì vedremo chi davvero ama il Napoli e chi invece aspira ad altri lidi. Spero di aver avuto l’intuito e in nove giorni di avere qui con noi il nostro nuovo allenatore. Verso il 12 agosto vi diremo dove l’anno prossimo possiamo arrivare, abbiamo una squadra in evoluzione e costruzione, anche grazie alla capacità di Rudi Garcia e del suo staff. Una squadra straordinaria e il 12 vediamo cosa vi posso promettere.

L’emozione di Di Lorenzo: “Ora mi tocca pagare una cena a tutti”

Serata di annunci in casa Napoli con il presidente De Laurentiis che ha annunciato anche il rinnovo di capitan Di Lorenzo, pronto a diventare una bandiera azzurra con il contratto fino al 2029.